Politica



Martinelli: "A Lucca non è normale fare un presepe in una scuola"

venerdì, 23 novembre 2018, 17:02

"Se fare il presepe nelle scuole e nei luoghi istituzionali dovrebbe essere normale ad oggi qui a Lucca non è così". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia Marco Martinelli, che ieri ha presentato in consiglio comunale una mozione sul presepe.

"Noi riteniamo importante e fondamentale mantenere anche nelle sedi istituzionali e non solo nel privato la nostra identità culturale, religiosa e civica - ha detto il consigliere azzurro -. Il presepe rappresenta questo, rappresenta la nostra identità oltre a essere portatore di uno straordinario messaggio di pace e speranza e per questo realizzarlo dovrebbe essere la normalità. La difesa della nostra cultura, dei nostri valori, delle nostre tradizioni sono il pilastro su cui si fonda il presupposto per il dialogo con tutti".

"Negli ultimi decenni - ha proseguito - in Italia e anche a Lucca sono presenti cittadini provenienti da altri paesi, anche extraeuropei, che professano diversi credi e confessioni religiose. Riteniamo che ogni politica di accoglienza necessariamente deve trovare efficace soluzione attraverso il riconoscimento e il rispetto delle proprie tradizioni e non può essere fondata in alcun modo sulla rinuncia dei propri valori e dei propri simboli. Il presepe rappresenta oltre che cultura e tradizione anche un importante messaggio di civile convivenza tra i popoli. Modificare o censurare usanze, simboli, tradizioni, è sbagliato e porta a meccanismi, figli della paura, che accrescono le divisioni e riducono le libertà. È importante quindi ridare valore al presepe".

"Il presepe non è un simbolo esclusivamente religioso - ha continuato - riguardante la tradizione cristiana: fa parte della nostra storia, entra nella storia dell'arte come in quella della religiosità popolare. Sintetizza i nostri valori e rappresenta la famiglia, la concordia e la maternità. Nessuno mette in dubbio la laicità dello Stato e delle Istituzioni: a chi sostiene che il presepe rappresenta un simbolo religioso che potrebbe infastidire altre religioni rispondo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il 18 marzo 2011, ha affermato il principio per cui il Crocifisso apposto nelle sedi pubbliche non ha nulla di coercitivo perché rappresenta un simbolo sinonimo di storia, cultura e tradizione. È necessario riconoscere le radici culturali che sono alla base della nostra civiltà. L'Europa ha nelle sue radici il cristianesimo, questo è un dato di fatto a cui non ci si può sottrarre. Solo a partire da un'identità culturale e dalla consapevolezza della nostra storia si può davvero dialogare con tutti".