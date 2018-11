Politica



Minniti e Recaldin (Lega): "Dl Sicurezza, il business dell’accoglienza deve cessare"

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:34

I leghisti Giovanni Minniti ed Andrea Recaldin intervengono dopo che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza hanno approvato una mozione per chiedere al sindaco ed alla giunta di attivarsi con il ministro dell’interno e con il Governo per sospendere gli effetti del decreto Salvini in materia di sicurezza.

"Nel corso del suo intervento - si legge nella nota rilasciata dalla Lega -, il consigliere Minniti ha invitato, invano, la maggioranza a non approvare la mozione che chiedeva, in sostanza, la disapplicazione di un atto già avente forza di legge per il quale sussistono i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione stante la firma del presidente della Repubblica anche al fine di evitare il parto di una mostruosità giuridica. Infatti, una legge può essere abrogata da una legge successiva mentre alcune norme possono essere dichiarate incostituzionali o abrogate a seguito di referendum popolare; sussiste, il potere dei giudici amministrativi di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo ma non esiste la possibilità di disapplicare un atto avente forza di legge almeno negli ordinamenti giuridici moderni sicchè è possibile definire eversiva una richiesta del genere (eversiva nell’accezione di ciò che mira ad abolire, a sopprimere - vocabolario Treccani -)".

"Ciò che chiedono infatti i consiglieri di maggioranza - prosegue il Carroccio -, è una “legibus solutus” che in passato riconosceva al princeps il privilegio della non assoggettabilità alle regole del diritto. E l’odierno princeps, per i buonisti, è l’immigrato entrato clandestinamente in Italia che in quanto tale deve essere protetto, tutelato e messo al di sopra delle leggi specie se volute da un ministro che ha a cuore il tema della sicurezza dei cittadini. Dura lex sed lex ammoniva Ulpiano con un brocardo che quasi due millenni fa è stato recepito nel “Corpus iuris civilis” di Giustiniano ma che qualcuno ignora o finge di ignorare. La legge, si applica a tutti piaccia o non piaccia e non devono esistere isole felici di esenzione come per i princeps del passato".

"Il gigantesco business dell’accoglienza a spese degli italiani deve cessare - affermano Minniti e Recaldin -. Sono circa 36 mila in Italia le persone (dipendenti di cooperative, mediatori culturali, psicologi, interpreti) che lucrano con l’accoglienza SPA assorbendo risorse per 5 miliardi di euro che dovrebbero essere spesi per investimento, ricerca, a favore dei giovani senza lavoro e degli anziani non autosufficienti".



"Il re è nudo e con la Lega al Governo la pacchia è finita - concludono -! I comuni lascino stare i cosiddetti richiedenti asilo e si preoccupino di garantire servizi ai cittadini ed alle imprese magari diminuendo la tassazione locale. E’ questo il compito delle amministrazioni locali e non quello di accogliere indiscriminatamente migranti economici del tutto incompatibili con il nostro tessuto sociale".