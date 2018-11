Politica



Minniti (Lega): “Il guineiano di San Francesco e l’ipocrisia dell’assessore”

sabato, 24 novembre 2018, 09:49

“La loro cultura diventerà la nostra cultura, tuonava non molto tempo fa la ex “presidenta” della Camera con riferimento all’ondata di migranti economici che avrebbero portato nuova linfa alla nostra bimillenaria cultura occidentale. Se questi sono i risultati, preferisco tenermi stretta la mia”.



Commenta così il consigliere comunale della Lega, Giovanni Minniti, le dichiarazioni dell’assessore al sociale, Lucia Del Chiaro, a seguito dell’aggressione subita dall’educatrice in Piazza San Francesco da parte del guineiano richiedente asilo.

“Pensavo fosse stata sufficiente la recente presa di posizione del mio partito sulla stampa – spiega Minniti - per stigmatizzare l’aggressione subita dall’educatrice in Piazza San Francesco da parte del guineiano richiedente asilo, ma ieri abbiamo letto le sconcertanti dichiarazioni dell’assessore al sociale il quale evita di entrare nel merito dei fatti, definisce “soggetto vulnerabile” l’aggressore e attribuisce la colpa di quanto avvenuto al decreto sicurezza che smantella gli SPRAR”.

“Ma come si fa - attacca Minniti - a non condannare con fermezza un vergognoso atto di violenza contro le donne? Come si fa a definire “vulnerabile” un soggetto violento che in passato è stato anche denunciato per spaccio di droga? Come si fa a non chiederne l’immediato allontanamento dalla nostra città? Come si fa a lamentarsi del fatto che ai comuni non viene data la possibilità di educarli? Educarli a che cosa vorrei chiedere all’assessore. Se volete educarli ammettete che arrivano in Italia soggetti “ineducati” a tutto i quali pretendono di portare qui da noi convinzioni tribali come quelle di cui ha fatto sfoggio il guineiano in San Francesco”.

“Temo – conclude Minniti -, che le convinzioni dell’assessore al sociale siano condivise dai suoi colleghi di giunta e da tutta l’amministrazione di sinistra che, mi spiace dirlo, ha perso il contatto con la realtà ed ha la responsabilità di aver gettato nel degrado la nostra bella città che merita ben altro. Domani è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Prego l’assessore e il sindaco di astenersi dal fare commenti ipocriti… grazie”.