Politica



Montemagni e Recaldin (Lega): “La storia infinita del ponte sul Serchio, 13 anni di promesse e nessun fatto concreto"

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:41

"Dopo anni di promesse non mantenute -affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega-ora Menesini, Presidente della Provincia, annuncia pomposamente che il cantiere per realizzare l'agognato ponte sul Serchio, partirà nel 2019, quindi fra pochi mesi." "In realtà-proseguono gli esponenti leghisti-i comitati cittadini replicano affermando perentoriamente che la data più probabile, o a questo punto, auspicabile sia quella del 2021." "Una bella differenza-precisano i rappresentanti del Carroccio-e sinceramente analizzando la storia infinita relativa a quest'opera, pensiamo che sia, in effetti, la più realistica." "E' dal 2005-insistono Montemagni e Recaldin-che si parla della volontà di costruire questo ponte, ma da allora, anche sotto la Presidenza dell'attuale Consigliere regionale Baccelli, i cittadini hanno assistito, pure con un certo disgusto, alla solita manfrina, fatta di teoriche accelerazioni sul tema, seguite da un avvilente nulla di fatto." "A furia di proclami senza costrutto-sottolineano i rappresentanti della Lega-si è arrivati ai giorni nostri e del ponte, ovviamente, non c'è alcuna traccia." "A questo punto-rilevano Montemagni e Recaldin-considerando anche come Menesini sta gestendo le criticità relative all'alberghiero di Viareggio, dove i ragazzi rischiano quotidianamente la propria incolumità, permetteteci di essere quantomeno scettici sul fatto che l'opera in questione possa essere finalmente cantierabile l'anno prossimo." "Insomma-concludono seccamente Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin-noi siamo un po' come San Tommaso e quindi se non vediamo, non crediamo...."