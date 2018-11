Politica



Opera delle Mura, è polemica sullo scioglimento

martedì, 13 novembre 2018, 16:08

di Eliseo Biancalana

La giunta Tambellini procede verso la liquidazione dell'opera delle Mura, l'ente strumentale del comune di Lucca che si occupa del più importante monumento della città. Lo hanno confermato il vicesindaco Giovanni Lemucchi e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni consiliari cultura e controllo sugli enti. Critiche le minoranze.

Come spiegato da Claudio Cantini (Lucca Civica), la seduta doveva servire per una "discussione preliminare" sulla sorte delle funzioni attualmente svolte dall'ente. Il vicesindaco Lemucchi ha confermato che la giunta sta predisponendo la proposta di delibera per sciogliere l'Opera delle Mura. La giunta di centrosinistra giustifica la scelta con il fatto che l'esistenza dell'Opera delle Mura comporta una duplicazione di adempimenti per i cittadini, con conseguenti perdite di tempo e di risorse. Per quanto riguarda il destino delle funzioni esercitate dall'ente, la giunta ha confermato la volontà di passare a Lucca Crea l'organizzazione di Murabilia, VerdeMura e de "Il Castello Rivive". Passeranno invece all'ufficio cultura del comune le competenze sulle Casermette, sull'Orto Botanico, sulle Torri e sugli altri eventi minori. La gestione del verde è già passata all'ufficio lavori pubblici.

Non ci saranno contraccolpi sul piano occupazionale: i giardinieri che lavorano presso l'Orto Botanico manterranno il loro lavoro.

L'Opera delle Mura sarà commissariata prima dello scioglimento, ma è stato escluso che il commissario possa essere l'attuale direttore. La chiusura avverrà entro il 31 dicembre 2018.

"È sbagliato procedere alla cancellazione dell'Opera delle Mura" ha commentato Remo Santini (SìAmo Lucca). Critici anche Massimiliano Bindocci (M5S), Fabio Barsanti (CasaPound) e Giovanni Minniti (Lega), secondo i quali la giunta non ha una strategia per il futuro del monumento. Leonardo Dinelli (PD) ha invece valutato positivamente i risultati dell'amministrazione Tambellini sul fronte del turismo, mentre Donatella Buonriposi (Lei Lucca) si è detta perplessa sul fatto di concentrare tutti gli eventi all'interno di Lucca Crea.