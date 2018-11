Opera delle Mura: la Giunta presenta la proposta di deliberazione per la chiusura

Altri articoli in Politica

martedì, 20 novembre 2018, 21:00

Come preannunciato, i consiglieri comunali delle opposizioni hanno presento oggi a Palazzo Santini la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla situazione dell'ospedale San Luca

martedì, 20 novembre 2018, 20:55

"Saluto i colleghi consiglieri che avranno un compito importante" ha esordito, prima di fare l'appello, la vicepresidente del consiglio comunale Maria Teresa Leone, rivolgendosi a un gruppo di bambini seduti nei banchi dell'aula di Palazzo Santini

martedì, 20 novembre 2018, 11:12

I lavori, condivisi dal sindaco Bonfanti, nella sede di Lucca della confederazione alla presenza dell’ingegner Galea dirigente OjSolution. Obiettivo primario salvare i 42 lavoratori

lunedì, 19 novembre 2018, 17:23

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini assieme al Prefetto Maria Laura Simonetti hanno ricevuto a Palazzo Orsetti il professore Stephen M. Stahl, illustre psichiatra e farmacologo ben noto alla comunità scientifica mondiale, che ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica nel campo della Psichiatria, della Farmacologia e delle Neuroscienze

lunedì, 19 novembre 2018, 16:33

Così in una nota l'onorevole Gloria Vizzini, il consigliere regionale Gabriele Bianchi e il consigliere comunale Massimiliano Bindocci che questa mattina hanno visitato la struttura temporanea dell'istituto Paladini e dell'istituto Civitali

lunedì, 19 novembre 2018, 15:04

"Lucca scivola all'ultimo posto in Toscana per qualità della vita: rispetto al 2017, ci superano perfino Pistoia e Massa Carrara. Non è l'opposizione a dirlo... ma la statistica di un giornale specialistico, Italia Oggi, che ogni anno fotografa la situazione in tutta Italia".