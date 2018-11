Politica



Parcheggi Rosa per donne in gravidanza: in Consiglio la maggioranza boccia la mozione presentata da Barsanti

mercoledì, 14 novembre 2018, 17:29

La maggioranza di centrosinistra boccia la mozione di Barsanti, emendata e condivisa dalle opposizioni, sull'introduzione dei 'parcheggi rosa' nel Comune di Lucca. Una proposta a favore di donne in gravidanza e di genitori, presenti in molti altri comuni, ma che a Lucca ha trovato l'opposizione inaspettata della sinistra.

"La sinistra lucchese ha votato contro un provvedimento a favore delle donne - si legge in una nota congiunta di Barsanti, Santini e Bindocci - che avrebbe favorito la possibilità di trovare parcheggio vicino ai servizi essenziali per chi è in gravidanza o genitore di un bambino entro il primo anno di età. Un servizio già presente in molti comuni, la maggior parte dei quali amministrati dalla sinistra e anche in provincia di Lucca, come Capannori, Porcari o Barga. Un voto illogico e frutto di un paraocchi ideologico; forse perché a presentarla è stata CasaPound?"

"Nel Consiglio di ieri sera abbiamo assistito all'ipocrisia della maggioranza - prosegue la nota - che pur di non votare questo provvedimento, che avrebbe dovuto trovare un consenso trasversale, ha presentato un proprio ordine del giorno rivolto ad una problematica attinente ma totalmente diversa. Destinare, per esempio, qualche parcheggio alle madri di otto mesi in Piazzale Verdi per andare all'anagrafe, non è la stessa cosa di fare lo sconto su un abbonamento, come dimostra il totale fallimento del 'progetto cicogna', che ha visto solo 100 adesioni in quasi cinque anni. L'imbarazzo di molti consiglieri era evidente, ma ormai la maggioranza ci ha abituato a votazioni acritiche e fatte da consiglieri abituati ad eseguire meri ordini di scuderia. Ciò che chiedeva il testo della mozione era un semplice impegno della Giunta a portare nelle commissioni preposte la discussione su come arrivare all'applicazione dei parcheggi rosa. Nemmeno questo è bastato per superare il pregiudizio".

"Sulle donne la sinistra si riempie la bocca in modo fazioso e strumentale - concludono gli ex candidati a sindaco - ma all'atto pratico non perde occasione per dimostrare il contrario. Come dimenticare la ripetuta mancanza di solidarietà nei confronti delle molte donne vittime di aggressioni sul nostro territorio? Quella di ieri sera è l'ennesima occasione persa: l'occasione di fornire le mamme e i genitori lucchesi di una facilitazione presente altrove e in discussione a livello nazionale in ordine alla modifica del Codice della Strada. La maggioranza ha condannato Lucca a rimanere indietro."