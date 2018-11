Politica



Per Lucca e i Suoi Paesi: "Sanità, c'è convergenza sulle nostre proposte"

giovedì, 1 novembre 2018, 08:48

Per Lucca e i Suoi Paesi torna ad elencare le proprie proposte in tema di sanità dopo la convergenza di partiti e comitati sulle linee principali.



"Vediamo con piacere - esordisce - come vari partiti e comitati stiano convergendo sulle proposte che il nostro movimento ha esposto pubblicamente fin dal 2014. Alcuni mesi fa infatti SIAmo Lucca si è espressa a favore dello spostamento presso il Campo di Marte del polo formativo dell’ASL che ha oggi sede a Maggiano. Di questi giorni è poi la proposta dei Comitati Sanità Lucca di trasferire l’Ospedale San Cataldo proprio da Maggiano al Campo di Marte, proposta già ventilata da Per Lucca e i Suoi Paesi sempre nel 2014. Speriamo che una tale convergenza porti anche il PD a ragionare seriamente su queste idee per evitare che l’ex ospedale di Lucca diventi un costoso rudere".

"Val qui la pena ricordare in veloce elenco - sottolinea - le linee principali della nostra proposta. In primo luogo il Sindaco deve farsi parte attiva nel pretendere che la gran parte del Campo di Marte resti a destinazione sanitaria, assistenziale e luogo deputato alla formazione e alla ricerca in campo sanitario. Per Lucca e i Suoi Paesi propone che al Campo di Marte trovino posto tutti gli uffici ASL e tutti i servizi territoriali e di riabilitazione. A proposito di ASL noi riteniamo che Lucca debba diventare la sede dell’ASL unica di area vasta. Non dimentichiamo che le funzioni di area vasta sono oggi quasi tutte accentrate a Pisa e che quindi porre a Lucca la sede ASL sarebbe una semplice e minima scelta logica tendente a riequilibrare una situazione oggi squilibrata a favore di una sola città. All’ex ospedale potrebbe poi trovar posto un istituto del CNR, da realizzarsi in collaborazione con IMT, che svolga attività di ricerca e di dottorato nel campo delle tecnologie sanitarie; oltre a questo istituto, negli spazi dell’ex ospedale potrebbero andare la scuola per infermieri (oggi a Maggiano) e una scuola che formi professionisti nel campo dell’assistenza agli anziani e ai disabili e che eroghi corsi di aggiornamento per fisioterapisti. Su questi progetti formativi varrebbe veramente la pena di coinvolgere le fondazioni bancarie. Infine al vecchio ospedale potrebbero trasferirsi una residenza per anziani e come detto l’ospice San Cataldo (anch’esso oggi nel complesso di Fregionaia)".

"Solo dopo aver sottoscritto con la regione un accordo di alto profilo - conclude -, che salvaguardi la vocazione sanitaria del Campo di Marte, il comune di Lucca potrebbe cambiare la destinazione d’uso a quella parte di immobili che non venisse occupata dalle attività sopra esposte permettendo all’ASL di ottenere un ritorno economico dalla loro alienazione".