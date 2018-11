Posti letto al San Luca, il consiglio chiede al sindaco di intervenire

Altri articoli in Politica

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:34

I leghisti Giovanni Minniti ed Andrea Recaldin intervengono dopo che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, i consiglieri di maggioranza hanno approvato una mozione per chiedere al sindaco ed alla giunta di attivarsi con il ministro dell’interno e con il Governo per sospendere gli effetti del decreto Salvini in materia di...

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:04

È passata anche con il voto favorevole del capogruppo del M5S, Massimiliano Bindocci, la mozione presentata dalla maggioranza di centrosinistra che impegna il sindaco e la giunta di Lucca a chiedere al ministro dell'interno e al governo di sospendere fino alla conclusione dell'iter parlamentare gli effetti dell'applicazione del cosiddetto "decreto...

martedì, 13 novembre 2018, 16:08

La giunta Tambellini procede verso la liquidazione dell'opera delle Mura, l'ente strumentale del comune di Lucca che si occupa del più importante monumento della città. Lo hanno confermato il vicesindaco Giovanni Lemucchi e l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti

martedì, 13 novembre 2018, 14:29

Il presidente di Fratelli d'Italia provincia di Lucca Marco Chiari interviene in merito alle recenti dichiarazioni del primo cittadino Alessandro Tambellini riguardanti i prezzi degli affitti in centro storico

martedì, 13 novembre 2018, 10:39

Dopo il grande successo dell'iniziativa sulla sicurezza delle donne, Susanna Ceccardi, responsabile della Lega in Toscana, e Elena Vizzotto, responsabile delle politiche femminili regionale, rilanciano con una grande gazebata prevista per il 17 e 18 novembre

lunedì, 12 novembre 2018, 13:54

"Il sindaco certifica il fallimento del modello di centro storico voluto da lui e dalla sua giunta". Lo dichiara Remo Santini, leader della liste civiche SiAmoLucca e Lucca in Movimento all'indomani dell'intervento di Tambellini sulla necessità di uno stop al caro affitti e in generale sulla necessità di rilancio