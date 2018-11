Politica



Presentato il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

martedì, 20 novembre 2018, 20:55

di Eliseo Biancalana

"Saluto i colleghi consiglieri che avranno un compito importante" ha esordito, prima di fare l'appello, la vicepresidente del consiglio comunale Maria Teresa Leone, rivolgendosi a un gruppo di bambini seduti nei banchi dell'aula di Palazzo Santini. È stato presentato oggi il costituendo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, in coincidenza con l'anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da bambini delle scuole elementari e medie, che sono stati selezionati dai loro coetanei. Questi i nomi dei nuovi mini-consiglieri di Lucca: Sara Barsotti, Guglielmo Piercecchi, Eduardo Martinis e Giulia Porta per il Comprensivo Centro Storico; Alessio Biagioni, Alessia Governale, Alessandro Rama e Iacopo Vannucci per il Comprensivo Lucca 2; Agnese Mattii, Michele Bedini, Matilde Erroi, Corinna Belmonte, Sofia De Piano per il Comprensivo Lucca 4; Federico Biondi, Simone Pardini, Alessio Iacopetti, Vittoria Sale per il Comprensivo Lucca 5; Noemi Longhi, Francesco Bagnatori, Martina Bavieri, Mattia Bianchi per il Comprensivo Lucca 6; Azzurra Lencioni, Filippo De Lillo, Matteo Bigliazzi e Andrea Fugazzotto per il Comprensivo Lucca 7.

La Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza fu approvata il 20 novembre 1989. "I diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti i bambini" ha ammonito il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, auspicando che un domani non ci sia più bisogno di una convenzione delle Nazioni Unite per ricordarlo. "Utopia? Proviamoci tutti insieme – ha detto il presidente rivolgendosi ai suoi giovanissimi colleghi –. Buon lavoro!" L'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina ha spiegato che il consiglio dei ragazzi e delle ragazze è stato istituito per mettere in ascolto i grandi delle esigenze dei bambini. "Vi auguro a nome dell'amministrazione comunale un grandissimo buon lavoro" ha detto l'assessore rivolgendosi ai ragazzi. Auguri di buon lavoro sono arrivati anche dall'assessore al sociale Lucia Del Chiaro e dai consiglieri comunali Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini), Enrico Torrini (SìAmo Lucca), Serena Borselli (Lucca in Movimento), Maria Teresa Leone (Lucca Civica), Massimiliano Bindocci (M5S), Simona Testaferrata (Forza Italia), Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca), Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini), Fabio Barsanti (CasaPound) e Remo Santini (SìAmo Lucca). Presenti tra il pubblico i genitori, gli insegnanti, e i rappresentanti dell'Unicef, del Villaggio del Fanciullo e dell'Istituto Carlo Del Prete.

Finita la seduta, l'assessore Vietina ha conferito la cittadinanza onoraria simbolica ad alcuni bambini nati in Italia da genitori stranieri.