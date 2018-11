Politica



Presepi nelle scuole, è polemica

mercoledì, 21 novembre 2018, 16:22

di eliseo biancalana

A Palazzo Santini è di nuovo polemica sul presepe. Oggi la maggioranza di centrosinistra ha dato parere negativo, in commissione consiliare cultura, alla mozione presentata dai consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata (entrambi di Forza Italia) sulla presenza dei presepi nei luoghi pubblici del comune.

I due consiglieri azzurri chiedono che sia allestito un presepe nella sede istituzionale e che sia poi fatta un'inaugurazione pubblica, invitando anche le comunità straniere del territorio, "per una maggiore conoscenza e comprensione delle nostre tradizioni e della nostra cultura anche attraverso questo simbolo di pace e di speranza". La mozione chiede inoltre al sindaco e alla giunta di invitare i dirigenti scolastici a far fare ai ragazzi i presepi nelle scuole e di realizzarli anche in tutte le altre aziende e istituzioni comunali.

Forza Italia aveva già presentato una mozione su questo tema nel 2017. Il testo era arrivato in consiglio comunale a ridosso del Natale, nella seduta del 21 dicembre. All'epoca venne deciso di rimandarlo in commissione con l'obiettivo di trovare una formulazione più condivisa.

La mozione andrà comunque in discussione nella seduta del consiglio comunale di domani sera, giovedì 22 novembre.