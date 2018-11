Politica



Pums, iniziato esame osservazioni e controdeduzioni

venerdì, 30 novembre 2018, 15:37

di eliseo biancalana

Durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni urbanistica e lavori pubblici, è iniziato l'esame delle controdeduzioni dell'amministrazione comunale alle osservazioni presentate al Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums).

Il Pums è stato approvato dal consiglio comunale il 27 giugno. Si tratta di un piano strategico che ha per orizzonte temporale il 2030. Sono state 19 le osservazioni presentate. La maggior parte delle osservazioni è stata giudicata non ammissibile dagli uffici, a volte perché non pertinenti al Pums (è stato per esempio il caso delle osservazioni di alcuni residenti di San Filippo che chiedevano di limitare il traffico in via della Chiesa XXI). Tra le non accolte anche le due di Legambiente e quella di Vivere il centro storico. Accolta invece quella della provincia e quelle di alcuni cittadini che chiedono di estendere la bicipedonale fino a Santa Maria Del Giudice. Il 6 dicembre le commissioni dovrebbero esprimere il loro parere sulle controdeduzioni, che poi approderanno in consiglio comunale.

Erano presenti, oltre ai consiglieri componenti delle commissioni, gli assessori Gabriele Bove (mobilità) e Serena Mammini (urbanistica), il dirigente comunale Maurizio Tani e il consulente Stefano Guerra.