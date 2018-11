Politica



Raccolte le firme necessarie per il consiglio comunale straordinario su ospedale S.Luca e sanità

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:13

Sono state depositate le firme necessarie per la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla situazione all'ospedale San Luca e sull'assistenza sanitaria nel territorio. A proporlo sono il centrodestra al completo (con i partiti Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento) insieme al Movimento 5 Stelle e CasaPound. Ora l'amministrazione ha 20 giorni di tempo, come da regolamento, per far svolgere la seduta che è stata richiesta in forma aperta, quindi con la partecipazione dei vertici dell'azienda sanitaria, dell'Ordine dei Medici, dei sindacati e dei comitati sanità così come auspicato dall'opposizione, che potranno quindi intervenire sul tema. Questo il testo siglato dai consiglieri comunali Remo Santini (primo firmatario), Marco Martinelli, Simona Testaferrata, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Giovanni Minniti, Nicola Buchignani, Fabio Barsanti, Massimiliano Bindocci.

I sottoscritti consiglieri comunali

. tenuto conto delle criticità che emergono costantemente all'ospedale San Luca. rilevato che a seguito di un sopralluogo alla struttura è emersa la mancanza di posti letto rispetto alle previsioni originarie. ravvisata la necessità di capire anche la situazione degli organici e dell'organizzazione interna . considerata la necessità di una discussione più ampia sul collegamento tra ospedale e territorio, con la conseguente verifica anche sui servizi sanitari collegati al San Luca e in piu' in generale legati all'assistenza sanitaria dei cittadini. ritenuto che su questo argomento l'azione dell'amministrazione comunale debba essere più incisiva per la tutela dei cittadini

CHIEDONO

Al Presidente del Consiglio Comunale che venga convocato un consiglio comunale in sessione straordinaria sulla situazione dell'ospedale San Luca e sugli altri servizi sanitari del territorio e prospettive, in cui l'Asl Toscana Nord Ovest attraverso i suoi massimi dirigenti venga ad illustrare lo stato dell'arte, una seduta altresì aperta alla partecipazione dell'Ordine dei Medici, dei sindacati e dei comitati sanità.