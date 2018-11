Politica



Rossi (Fiom): “Snaitech viola la legge, c'è la sentenza”

giovedì, 22 novembre 2018, 10:57

Anche Mauro Rossi della Fiom interviene per commentare il comportamento antisindacale dell'azienda Snaitech come confermato dalla sentenza del tribunale di Lucca.



"Aldilà delle giustificazioni addotte - esordisce -, e dei calcoli percentuali sbandierati dalla azienda su quanti lavoratori hanno firmato l'accettazione del cambio di contratto (sotto ricatto, ma questo ovviamente non si dice), una cosa è certa ed incontestabile: Snaitech ha messo in essere un comportamento antisindacale: ha violato la legge, non lo diciamo noi ma una sentenza del tribunale di Lucca. Non mi sembra una cosa di poco e un bel biglietto da visita per una Società che opera in un ambito cosi delicato come è quello del gioco d'azzardo e che vive e lucra su concessioni statali".

"In queste ore - prosegue Rossi -, con maggiore insistenza, la direzione aziendale sta continuando ad invitare/intimare ai dipendenti di disdire la loro adesione alla Fiom Cgil. Dichiarano addirittura di sapere loro cosa sia meglio per il lavoratori. Hanno tentato di tirarci fuori dall'azienda ma non ci sono riusciti, si rassegnino: dovranno continuare a fare i conti con noi".

"Una riflessione ulteriore - conclude - dovremmo farla sul fatto che in questo comportamento antisindacale Snaitech sia stata supportata da altre organizzazioni sindacali che avrebbero dovuto ben saper cosa stavano facendo".