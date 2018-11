Politica



Santini: "Basta bugie dalla maggioranza"

sabato, 24 novembre 2018, 17:17

"Ancora una volta, rispondendo alle mie lamentele sui consigli comunali inutili, i gruppi di maggioranza mentono sapendo di mentire". A sostenerlo è Remo Santini, leader delle liste civiche.

"Nella nota di replica alla mia presa di posizione, infatti, si dice che questi consigli nascono proprio per dare risposta a una richiesta specifica delle minoranze - attacca Santini -. È una falsita', prova ne è il fatto che molte mozioni vengono presentate anche dal centrosinistra, ma a differenza delle nostre, le loro che riguardano sempre o quasi questioni nazionali, non attinenti ai problemi di Lucca. Cito ad esempio quella sul decreto Salvini e quella sul disegno di legge Pillon sulla bigenitorialità, che con un colpo di mano sono state messe in discussione dal centrosinistra a tempo record, facendole passare avanti ad altre, presentate dalle opposizioni su temi invece locali, e che giacevano e giacciono da mesi in attesa di essere discusse. Basta bugie, la maggioranza si impegni a dare priorità a questioni che riguardano i tanti problemi della città e si confronti sulle cose concrete".