Santini non lascia, raddoppia: nel 2022 correrà ancora come sindaco

martedì, 6 novembre 2018, 17:26

di aldo grandi

Santini, è passato un anno e mezzo dalle elezioni. Come si sta all'opposizione?

Guardi, senza tanti giri di parole le dico che si starebbe meglio al governo della città, per dare un impulso diverso a Lucca rispetto a quanto sta facendo l'attuale amministrazione. Le cose sono andate diversamente, per una serie di motivi che è inutile stare qui a rivangare. Comunque ci si adegua ai ruoli, e alla fine l'opportunità di sedere in consiglio comunale si prende comunque come un'occasione di crescita.

Bisogna darle atto che lei non ha mollato, rimanendo a baccagliare in Comune. Poteva tranquillamente dimettersi.

Non fa parte del mio stile. Quando nel 2017 ho deciso di candidarmi sindaco, sapevo che potevo vincere o perdere. E ho subito detto che in qualsiasi modo sarebbe andata, non avrei lasciato. Io non mollo affatto, non lo reputo giusto nei confronti degli oltre 17 mila cittadini che mi hanno dato la loro preferenza. Cerco di fare il possibile per svolgere al meglio il mio ruolo: a volte si sbaglia, a volte si fa la cosa giusta. Quello che sto vedendo in Comune mi convince della necessità di dover restare, affilando ancora più le armi.

Perché, cosa vede in Comune che non va?

Molto. Non dico tutto, però dall'interno vedo una situazione incredibile. Mancanza di trasparenza, accesso agli atti da parte di noi consiglieri di opposizione che spesso viene ostacolato per paura che possiamo far emergere le tante cose che non vanno, un atteggiamento di arroganza da parte di molti membri della giunta nei confronti di chi, come noi, cerca di svolgere il suo ruolo al meglio, in particolare una strafottenza verso gran parte di coloro che si erano candidati a sindaco e ora siedono sui banchi delle minoranze: oltre che nei miei confronti, c'è un atteggiamento discutibile verso Bindocci e Barsanti. Un clima di intimidazione vero e proprio, ma non ci facciamo certo spaventare.

Comunque vorrei tornare ai temi della città.

Appunto, è meglio. Cosa non va? Abbiamo denunciato più volte che manca un disegno strategico per la crescita di Lucca, manca un coordinamento in settori chiave come quelli della sanità, della mobilità, del turismo di qualità, della manutenzione di quartieri e frazioni e del rilancio del centro storico. Le scelte importanti più volte annunciate vengono rinviate di anno in anno. Ormai sono oltre 6 anni che questa amministrazione governa, non vedo risultati tangibili. E c'è da preoccuparsi. Insomma. l'immobilismo e la mancanza di scelte coraggiose la fanno ancora da padrone. Per non parlare delle decisioni calate dall'alto, che la giunta di Lucca subisce senza ribellarsi, vuoi che siano dettate da centri di potere o da poteri politici lontani da qui.

Non faccia il disfattista. Ci sono anche delle cose che funzionano, ad esempio Lucca Comics & Games che ha appena vissuto un'edizione da quasi record di partecipanti.

Indubbiamente, ma si tratta di una manifestazione che ha cambiato volto dal 2006, da quando l'ex sindaco Fazzi ebbe l'intuizione di portarla dentro le mura. E Lucca Crea può contare su delle indubbie professionalità: quando la politica lascia autonomia, i risultati si vedono. Da lì a prendersi i meriti, ce ne passa. Mi lasci dire che ho apprezzato in particolare l'approccio del nuovo presidente Mario Pardini, così come un plauso va fatto alla pazienza dei lucchesi per i disagi: però il ritorno di immagine è talmente importante, che qualche problema per alcuni giorni si può sopportare.

Lei in questi mesi ha federato le liste SìAmoLucca e Lucca in Movimento, potete contare su 5 consiglieri dei 9 della coalizione di centrodestra. Crede che ci sia ancora spazio per il civismo, o è un rimanere nel limbo perché non ci si vuole schierare con un partito?

Il civismo è fondamentale nelle elezioni amministrative, così come fondamentale è il ruolo dei partiti, Noi questa fiamma vogliamo tenerla viva perché la riteniamo indispensabile, e la federazione va in quest'ottica: le due liste civiche insieme hanno avuto il 15 per cento dei consensi. Si tratta di un patrimonio che non deve essere disperso: siamo molto attivi, riuniamo regolarmente i direttivi e facciamo incontri con i nostri sostenitori, siamo presenti sul territorio. Perché l'attività in consiglio comunale è solo uno degli impegni, il contatto diretto con le persone è ancora più importante, la gente ti aiuta a tenere i piedi ben saldi per terra, a non farti risucchiare dai meccanismi della politica stessa.

E' più dispiaciuto o arrabbiato per l'addio di Samuele Cosentino al consiglio comunale?

Arrabbiato proprio no, dispiaciuto sì. E' una persona seria e preparata, e poi ci lega un rapporto speciale. Abbiamo attraversato tanti momenti, abbiamo riso e pianto insieme.

Pianto?

Mica si puo' essere sempre allegri... A parte gli scherzi, siamo due persone sensibili, che si volevano bene da molto prima dell'impegno in politica. E nessuno potrà cambiare le cose. Poi Samuele gravita ancora in SìAmoLucca.

A proposito dell'attività in consiglio comunale, come sono i rapporti con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia? Non sembrate sempre in sintonia.

I rapporti sono buoni. Come in ogni famiglia, ci sono a volte delle divergenze di vedute. Ma poi si trova la quadra.

E' una risposta troppo democristiana. Non mi risulta tutto questo feeling. Il suo ruolo è quello di leader della coalizione o no?

Guardi, sono stato il candidato sindaco di tutti, ma quando poi si è all'opposizione, è normale che ognuno voglia avere la propria visibilità. Io non mi sento leader, termine che peraltro non mi piace. Sono il coordinatore delle liste civiche, questo sì. E sono uno degli esponenti delle minoranze, come lo sono gli altri. Cerco di fare il mio e collaborare, anche se rimango essenzialmente uno spirito libero. Con i vari livelli dei partiti c'è sintonia e scambio continuo di opinioni, ma al momento di votare delle pratiche, se la pensiamo diversamente ognuno fa ciò che vuole. Mica siamo come la maggioranza, dove i consiglieri sono sotto scacco dei diktat che arrivano dall'alto e non possono ragionare con la loro testa.

E' vero che se fosse diventato sindaco, lei avrebbe guadagnato meno rispetto a quanto percepisce mensilmente con il suo lavoro di giornalista?

Beh sì, ma vuole mettere quale sarebbe stata la soddisfazione di poter dare una svolta a Lucca? I soldi nella vita non sono tutto. Un sacrificio, se ci si crede veramente, si può fare. E io comunque ritengo di essere stato molto fortunato nella vita.

Però la vita le è sicuramente cambiata. Si dice che certe sue amicizie dopo il voto siano naufragate. E che lei si sia dimesso anche dal Rotary di cui è stato, peraltro, presidente.

Certo, la vita è cambiata ma sono davvero tranquillo. La mia attività continua a darmi soddisfazione anche se ora lavoro in un'altra città, anzi forse sono più felice di prima perché dopo tanto tempo nello stesso posto, ti esplode dentro la voglia di cambiare. Per quanto riguarda le amicizie, quelle vere non sono naufragate. Anzi, si sono consolidate. Qualcuna che evidentemente era interessata al percorso politico, si è persa nel nulla ma ritengo sia normale. Per quanto riguarda il Rotary, le dimissioni sono legate al fatto che non riuscivo più a conciliare tutto: mi è dispiaciuto immensamente, perché nel Club ho trovato molte belle persone. E non dimenticherò mai l'annata da presidente.

E ora su chi può contare?

La famiglia, o meglio le famiglie. Quella più importante, moglie e figli, poi quella civico-politica. I miei compagni di viaggio delle liste civiche in consiglio comunale ovvero Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini: una squadra preziosissima. E naturalmente i tanti cittadini che mi incitano ad andare avanti. Quando ti fermano per strada per fare i complimenti, d'improvviso dimentichi la fatica e le amarezze.

Santini tutto cuore e amore, ma via... si incazzi un po'.

Quando guardo le scelte dell'amministrazione comunale, mi incavolo quasi tutti i giorni. E mi sembra che in questo anno e mezzo di opposizione non ho mai mancato occasione di rimarcarlo.

Lei è un tipo molto ambizioso. Nelle ultime settimane si sta vociferando di una sua candidatura a sindaco di Capannori.

No, siete fuori strada. Ambizioni ne ho, ma non quella. Voglio andare avanti con l'impegno di consigliere comunale a Lucca e continuare possibilmente a crescere in questo ruolo.

Dica la verità, allora vuole ricandidarsi sindaco a Lucca nel 2022...

Non posso del tutto escluderlo, mi sto appassionando. Vedremo, non dipende solo da me. Tuttavia mi auguro che, da qui a tre anni, emergano anche altre figure in grado di contrapporsi al fallimentare sistema delle ultime due amministrazioni comunali. Di tempo davanti ne abbiamo ancora parecchio. Ma una cosa è certa: in un ruolo o nell'altro, nel 2022 ci sarò. L'ho detto all'inizio e glielo confermo: non mollo.