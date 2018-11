Politica



Santini (SìAmoLucca): "Consiglio comunale vergognoso: devolvo il mio gettone di presenza"

venerdì, 23 novembre 2018, 12:16

Il consigliere di opposizione Remo Santini interviene dopo la seduta consiliare di ieri sera, a Lucca, in cui ha tenuto banco per quasi tre ore la questione "presepe".



"Ieri sera - commenta sul suo profilo Facebook - due ore e un quarto di discussione in consiglio comunale su presepe sì presepe no. Poi fino all'una dibattito su temi nazionali, come il disegno di legge Pillon sulla bigenitorialità. E' assurdo: bisognerebbe impegnare il tempo a parlare dei problemi di Lucca! Invece discussioni importanti di natura locale che erano all'ordine del giorno, come quelle sul futuro del Campo di Marte, si sono dovute rinviare a data da destinarsi. Da aggiungere che la mozione iniziale sui presepi, che prevedeva di realizzare una Natività in Comune, con un'inaugurazione a cui invitare anche tutte le comunità straniere, è stata bocciata #iomivergogno #orabasta #devolvoilgettone ".