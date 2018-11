Politica



Scioglimento Opera delle Mura, Barsanti (CasaPound): operazione incoerente e improvvisata

mercoledì, 28 novembre 2018, 16:42

Sull'operazione di scioglimento di Opera delle Mura è critico Fabio Barsanti, consigliere comunale di CasaPound, che nel Consiglio di martedì 27 ottobre ha votato contro il provvedimento.



"Il superamento di un'istituzione ventennale come l'Opera delle Mura - scrive in una nota Il Consigliere comunale - è avvenuto in modo frettoloso e incoerente. Frettoloso perché né il Sindaco, né gli assessori Lemucchi e Ragghianti, sembrano avere le idee molto chiare su come potrà proseguire la promozione del nostro principale monumento e la valorizzazione del patrimonio storico e immobiliare che esso gestiva, tanto da far pensare ad un provvedimento preso senza aver avuto il tempo predisporre un'alternativa o un piano B. Incoerente perché, solo pochi mesi fa, è stata inserita nella gestione dell'Opera la Rocca di Nozzano, e perché non si contano, in passato, le dichiarazioni di Tambellini a sostegno dell'autonomia dell'ente, definito 'cruciale' e fondamentale per la promozione del 'brand Mura'".



"Da critico della recente gestione dell'Opera - prosegue Barsanti - più volte sottolineata da CasaPound in ordine alla Casa del Boia; al finto ristoro per pellegrini; al bando per la gestione delle casermette; agli sponsor a costo zero offerti agli amici della Giunta e al taglio dei lampioni con conseguente scaricabarile tra Opera e Comune, ho votato convintamente contro il provvedimento per come è stata gestita la vicenda, e per i dubbi che essa lascia in ordine alle reali motivazioni, alle tempistiche e alla mancanza di una testa e di strategia unitaria per la promozione e valorizzazione di cui adesso il Comune rimane orfano. Come al solito - conclude Barsanti - tocca rilevare come i consiglieri siano messi al corrente dei provvedimenti dell'amministrazione a cose fatte e senza troppa possibilità di dialogo, condivisione o confronto."