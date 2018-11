Politica



SiAmoLucca e Lucca in Movimento: "Lucca all'ultimo posto in Toscana per qualità della vita. Serve una riflessione seria"

lunedì, 19 novembre 2018, 15:04

"Lucca scivola all'ultimo posto in Toscana per qualità della vita: rispetto al 2017, ci superano perfino Pistoia e Massa Carrara. Non è l'opposizione a dirlo... ma la statistica di un giornale specialistico, Italia Oggi, che ogni anno fotografa la situazione in tutta Italia". Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento commentano i dati appena pubblicati. "C'è una perdita di undici posizioni, e pur non volendo dare un peso eccessivo agli esiti di questa indagine, lungi da noi infatti prenderla come verità assoluta, invitiamo pero' a riflettere sulla realtà del nostro territorio - aggiungono le due liste civiche -. La classifica è provinciale ma la parte del leone la fa il capoluogo, quindi la nostra città. Ed è sotto gli occhi di tutti che continuiamo a scontare un deficit che riguarda servizi e infrastrutture. Anche per quanto riguarda le scelte che competono direttamente all'amministrazione comunale, così come gli indirizzi che fornisce agli enti superiori, in questi sei anni di governo di centrosinistra abbiamo notato, e purtroppo si prosegue su questa strada, grande confusione. E come detto più volte, una mancanza di strategia che possa farci fare davvero un salto di qualità nella nostra regione". Per SìAmoLucca e Lucca in Movimento c'è bisogno di un cambio di passo. "Come sappiamo il capoluogo ha un effetto traino su tutto il resto del territorio - concludono le due liste civiche - bisogna impegnarsi di più sia nella cura degli aspetti quotidiani dei luoghi in cui viviamo, sia sulle prospettive di sviluppo. I dati che emergono dalla classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, devono spronare tutti, classe dirigenti e partiti, a lavorare meglio, per soddisfare quelle esigenze dei cittadini che troppo spesso vengono disattese. E comunque chi ha governato in questi anni a livello locale deve porsi dei seri interrogativi".