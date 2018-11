Politica



Stop di sei mesi ai treni Lucca-Versilia? Marchetti (FI): "Ben venga la maggior sicurezza, ma vigileremo sui trasporti sostitutivi"

lunedì, 26 novembre 2018, 13:37

«Benissimo i lavori di riqualificazione sulla rete ferroviaria, volti a garantire maggiore e miglior sicurezza per chi viaggia, ma sullo stop di sei mesi per i treni tra Lucca e Viareggio vigileremo con attenzione affinché il servizio sostitutivo sia adeguato ai bisogni soprattutto dei pendolari. In caso contrario sono pronto alle barricate: non si possono chiedere sempre e solo sacrifici a chi paga biglietto o, ancor più, abbonamento»: il monito arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che così commenta l’approssimarsi dell’apertura dei cantieri per la manutenzione straordinaria sulla galleria Ceracci lungo la linea ferroviaria Lucca-Viareggio.

«L’inizio dei lavori è fissato per il 2 gennaio, e la conclusione dell’opera è prevista per il 30 giugno 2019. Noi saremo lì a monitorare i cantieri e a sollecitare la Regione affinché assicuri il rispetto dei tempi e la sufficienza del servizio sostitutivo annunciato da Trenitalia. Mi rendo disponibile fin da subito – annuncia Marchetti – a farmi portavoce dei viaggiatori in caso di disservizi o disagi. Nel Terzo Millennio – prosegue – esiste ogni presupposto anche tecnologico per assicurare che la manutenzione delle reti avvenga senza contraccolpi su chi viaggia quotidianamente per studio o per lavoro. L’area provinciale di Lucca è già abbondantemente vessata dai disservizi ripetuti nel trasporto su gomma per poter sostenere altri ostacoli alla mobilità quotidiana delle persone».

L’alba dell’intervento non rassicura il capogruppo di Forza Italia sulla sua conduzione: «Se come leggo dalle cronache locali i pendolari hanno saputo dello stop ai treni per un intero semestre solo dai giornalisti ma mai da comunicati ufficiali di Trenitalia, neppure in audiodiffusione nelle stazioni – sottolinea – direi che si comincia col piede sbagliato. Invito fin da subito a provvedere con adeguata cartellonistica ai binari e alle biglietterie delle stazioni lungo la tratta interessata, così che gli utenti possano intanto far mente locale e organizzarsi con tranquillità».