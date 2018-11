Politica



Tambellini e il futuro del centro storico, Barsanti (CasaPound): "Il sindaco parla come se non avesse mai governato la città"

domenica, 11 novembre 2018, 14:06

Sul futuro della città e del centro storico immaginato dal sindaco Tambellini interviene CasaPound, che con il suo consigliere comunale Fabio Barsanti si chiede dove sia stato o cosa abbia fatto in questi anni il primo cittadino.



"Partiamo da un presupposto: – interviene Barsanti – ciò che afferma il Sindaco è in gran parte condivisibile. Tuttavia una domanda sorge naturale: cosa ha fatto per il centro storico questa amministrazione in sei anni e mezzo di governo della città? A leggere il comunicato di Tambellini la risposta pare scontata: poco o niente. Il Sindaco parla come se ad amministrare il Comune di Lucca siano altri. Apertura indiscriminata di supermercati e di catene alimentari; nessun tentativo concreto di fermare il caro-affitti dei fondi commerciali; piano delle funzioni ancora in alto mare; accattonaggio molesto ovunque e nessuna visione concreta sul futuro della città. Ad eccezione della moratoria sui locali, raggiunta in modo comunque discutibile poco altro è stato fatto".



"Forse ce la faremo a vedere operativa l'ex Manifattura Tabacchi – conclude il consigliere di CasaPound - ma altri progetti come l'ex Mercato del Carmine sono fermi nell'incertezza. La città ha bisogno di provvedimenti concreti: il piano delle funzioni; un tavolo d'urgenza tra le parti economiche per cercare un reale confronto sul caro-affitti unito a interventi come l'aumento delle addizionali sui fondi sfitti e l'IMU a scaglioni, perché il problema è divenuto ormai centrale; una seria ordinanza contro l'accattonaggio molesto al posto degli interventi spot del nucleo anti-degrado; riportare le attività artigianali in centro attraverso l'individuazione di zone depresse e agevolazioni economiche. Di cose da fare cene sarebbero, sindaco Tambellini. Forse sarebbe l'ora di passare dai discorsi ai fatti".