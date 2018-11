Politica



Tambellini "richiama" Di Vito: "Le parole sono pietre"

giovedì, 29 novembre 2018, 17:15

"L'attacco nei confronti dei due consiglieri Renato Bonturi e Cristina Petretti da parte del consigliere Alessandro di Vito, così come comparso sulla stampa ieri ha una sua intrinseca gravità non per i contenuti tecnici e politici che lo hanno contraddistinto ma per il modo con cui essi sono stati convalidati con pesanti considerazioni che ineriscono la persona". Lo scrive il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.

"Maggioranza e opposizione - prosegue - formano assieme l'amministrazione comunale con ruoli e responsabilità diverse. Tutti siamo impegnati nell'individuare il meglio per la nostra comunità. Nello specifico il tema della sanità ospedaliera e territoriale è essenziale, perché si capisce bene che non è solo in

gioco il servizio locale, ma la tenuta del servizio sanitario nazionale nella sua generalità. Seppure con prospettive, proposte differenti, quest'ultimo tema che dovrebbe vederci in uno sforzo coeso, è divenuto terreno per uno

scontro che va oltre i limiti della dialettica politica e ci porta a dover riconsiderare le basi stesse dell'etica del servizio politico. Non si può ridurre il dibattito alla derisione o all'offesa. Se si lasciano margini aperti a queste modalità, l'azione politica può assumere

qualunque degenerazione con scenari davvero preoccupanti. Le parole sono pietre ricordava qualcuno. E la violenza con cui si usa il linguaggio può costituire il terreno fertile per altre forme di violenza che travalichino il linguaggio stesso".



"Da persona impegnata in vari contesti professionali - scrive il sindaco - ho imparato a soppesare e a dare valore al significato delle parole delle quali è bene sempre e comunque prevedere l'impatto. Per questo ritengo di dover richiamare a un maggior senso di responsabilità, non ci serve l'uniformità del pensiero, contrario al libero dibattito; ognuno può esercitare il diritto di dissenso ma lo faccia con argomenti fondati, con motivazioni logiche e convincenti, non con parole in libertà che possono colpire profondamente la dignità delle persone".