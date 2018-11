Tramonta la proposta di una consulta per la salute

Altri articoli in Politica

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:03

Ignoti hanno tagliato una delle ruote dell'auto del consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S). È stato lo stesso politico pentastellato a denunciarlo sul proprio profilo Facebook

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:42

Il sindaco Alessandro Tambellini commenta l'annuncio del presidente della provincia Luca Menesini dell'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte è previsto per il 2019

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:12

A commentare l'esito della kermesse sono le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento con i cinque esponenti presenti in consiglio comunale

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:41

Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega intervengono in merito al cantiere per realizzare il ponte sul Serchio che partirà nel 2019

mercoledì, 7 novembre 2018, 12:28

Duro attacco del segretario Marcella Maniglia. Sul tema, interviene anche il consigliere provinciale leghista, e vicepresidente della terza commissione edilizia scolastica, Simone Simonini

mercoledì, 7 novembre 2018, 01:16

L'amministrazione comunale apre a un confronto con le minoranze sul futuro dell'Opera delle Mura. È la novità emersa dall'ultima seduta del consiglio comunale, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione 2018-20 dell'ente, che comunque la giunta ha confermato di voler sopprimere