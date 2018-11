Politica



Videosorveglianza, il plauso della Lega: "Più strumenti per il controllo del territorio grazie al decreto del Viminale"

domenica, 18 novembre 2018, 10:18

"Finalmente entra in vigore il decreto sorveglianza e di questo ringrazio il Ministro dell'interno Matteo Salvini per averlo reso possibile". Così interviene in una nota il segretario Lega di Lucca e piana, Marcella Maniglia, che prosegue: "Ciò che mi rammarica, é che Lucca avrà la priorità e verranno stanziati 240 mila euro, proprio perché definita città ad alta incidenza criminale. Come Lega lo ripetiamo da anni che Lucca non è una città sicura, ma grazie alle politiche del sindaco e della sua giunta a marchio Pd, siamo a questo punto. Tanto per citare alcuni casi clamorosi, ricordo la rissa sulle mura con annesso accoltellamento in pieno giorno davanti a dei bambini, recenti episodi di donne picchiate per strada senza motivo, furti in appartamento, scippi fatti al cimitero in numero sempre crescente e le parole degli esponenti del Pd nel definire l'insicurezza del cittadino come solo una percezione."



Conclude Maniglia: "L'aria sta cambiando, o meglio, noi la stiamo cambiando e spero che le forze dell'ordine possano trovare dei benefici nell'aumento del loro organico e delle tanto richieste telecamere di sorveglianza ".