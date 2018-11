Politica



Violenza sulle donne, Maniglia: "Più strumenti e tutela, sosteniamo ogni iniziativa a favore delle donne"

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:38

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, l'intervento di Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana, in merito alle donne vittime di femminicidi.

"Sono tredici le vittime in provincia di Lucca che, negli ultimi otto anni, sono state vittime di femminicio e hanno una targa con le loro iniziali.Maria Grazia Forli, la coraggiosa mamma di Vanessa Simonini, la ventenne di Gallicano uccisa a soli 20 anni la sera del 7 dicembre 2009, ha chiesto più volte che il nome sulle statue e sulle targhe fosse scritto per intero, per poterlo ricordare, rispettare e celebrare - commenta Marcella Maniglia - . Sono d'accordo con lei e con l'iniziativa delle varie associazioni di dedicare una panchina, ma non dimentichiamo che la certezza della pena e , soprattutto, pene più severe, potrebbero essere un valido deterrente per tanti uomini la cui ferocia spesso è rimasta impunita.Violenza fisica e morale, aggressioni, intimidazioni, stupri, sfiguramenti mediante acido, fino ad arrivare alla morte, sono lo scenario quotidiano che una donna potrebbe trovarsi costretta a dover affrontare nel 2018, non nel medioevo, ma in Italia - prosegue il segretario della Lega - .Ecco perché è importante che ognuno, nell'ambito del suo impegno politico, continui ad impegnarsi per dare alle donne tutti gli strumenti possibili affinché queste possano difendersi da chi usa violenza contro di loro. La morte di Vania (bruciata viva dal suo compagno) o quella di Vanessa, ci insegnano che, al primo schiaffo, bisogna denunciare e non aspettare che il proprio nome venga inciso su una panchina" conclude.