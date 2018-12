Politica



Assi Viari, Barsanti (CasaPound): "Non sulla pelle dei cittadini di Capannori. Usiamo l'autostrada per l'asse est-ovest"

martedì, 4 dicembre 2018, 16:24

nterviene anche il consigliere comunale Fabio Barsanti (CasaPound Italia) sul tema degli Assi Viari, dopo il finanziamento del solo tronco nord-sud. "L'opera è unica - dichiara Barsanti - e la realizzazione di una sola parte ne colpisce l'efficacia. Colpa del PD, che ha voluto dividere il progetto per favorire logiche interne. Ma con il solo tronco nord-sud, senza quello est-ovest, c'è il serio rischio che il peso della nuova mobilità locale ricada sui soli cittadini di Capannori. Questo è inammissibile".

"Questo è il risultato di anni di governo PD - continua Barsanti - che sugli Assi Viari ha costruito le proprie campagne elettorali, senza nel concreto realizzare niente se non dividere il progetto. Ancora oggi dobbiamo assistere alla stucchevole diatriba interna, che vede il Partito Democratico totalmente spaccato. Così da un lato la dirigenza locale è a favore degli assi, mentre Menesini se ne sfila. Queste contraddizioni in ultima istanza vengono pagate però dal territorio e dai suoi cittadini. Sembra quasi una strategia per poi non assumersi nessuna responsabilità."

"A questo punto - conclude Barsanti - occorre trovare una soluzione per l'asse est-ovest. L'unica soluzione a portata di mano sembra per CasaPound essere quella di usare l'autostrada A11 per completare il sistema tangenziale. Questa proposta, già emersa nel rapporto dei garanti, prevede l'utilizzo immediato della capacità autostradale disponibile a servizio dei movimenti est-ovest del traffico locale, contrattando con la Società concessionaria modalità di utilizzo gratuito per il traffico locale della tratta dal casello di Altopascio a Lucca Ovest."