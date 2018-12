Politica



Assi viari, il M5S diserta il tavolo di Tambellini

lunedì, 3 dicembre 2018, 20:30

di eliseo biancalana

Realizzare l'asse Nord-Sud (pur con modifiche) e continuare anche con quello Est-Ovest. È l'appello che è venuto dal tavolo convocato dal sindaco Alessandro Tambellini a Palazzo Orsetti con amministratori e parlamentari del territorio lucchese. Ma pesa l'assenza del Movimento 5 Stelle: la deputata Gloria Vizzini, pur invitata, non ha partecipato all'incontro.



Oltre al sindaco e agli assessori del capoluogo Gabriele Bove, Celestino Marchini e Serena Mammini, hanno partecipato al tavolo i senatori Massimo Mallegni (FI) e Andrea Marcucci (PD), i deputati dem Umberto Buratti e Raffaella Mariani, i consiglieri regionali Elisa Montemagni (Lega), Stefano Baccelli (PD), Maurizio Marchetti (FI) e Marco Remaschi (PD), il presidente della provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini, i sindaci Sara D'Ambrosio (Altopascio), Leonardo Fornaciari (Porcari), Vittorio Fantozzi (Montecarlo), Patrizio Andreuccetti (Borgo a Mozzano), il segretario territoriale del PD Mario Puppa, il segretario provinciale di FdI Marco Chiari in rappresentanza del deputato Zucconi e due rappresentanti dello staff dell'assessore regionale Ceccarelli.



La sintesi per tutti l'ha fatta il primo cittadino del capoluogo, che ha sottolineato il carattere strategico degli assi viari. "Non ci sono riserve sulla necessità dell'opera" ha detto il sindaco. Il tavolo vuole però incontrare l'ANAS per vedere il progetto definitivo dell'asse Nord-Sud al fine di valutare possibili integrazioni per ridurne l'impatto ambientale. Non sono comunque in discussione modifiche al tracciato, ma alla progettualità. Il tavolo interloquirà anche con le ferrovie per migliorare la tratta Montecatini-Lucca.



Sul clima unitario a favore dell'opera gravano però alcune incognite. L'ipotesi cara al comune di Capannori che i due assi procedano in parallelo viene ormai considerata definitivamente declinata. Il sindaco Menesini non ha lasciato dichiarazioni a fine incontro. E poi pesa l'assenza dei 5 Stelle. "Ho i miei dubbi che il ministro Toninelli possa cancellare con un colpo tutto" ha chiosato a riguardo il sindaco Tambellini.