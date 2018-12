Politica



Assi Viari, M5S: "Non si riesce a fare una rotatoria decente, figuriamoci un'opera così importante"

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:47

Il Movimento Cinque Stelle di Lucca fa sentire la propria voce in merito al progetto degli assi viari ponendosi fuori dal coro della maggioranza in comune a Lucca.



"Mentre il coro della maggioranza in comune di Lucca, ma disgraziatamente all’opposizione in parlamento, innalza cori gregoriani alla realizzazione degli Assi Viari - esordiscono i grillini -, un cittadino è lecito che si ponga una semplice domanda: possono delle menti geniali, tra cui troviamo, politici in attesa di elezioni, progettisti già costati fior di milioni senza porre un sasso e manovalanze in attesa perpetua, costruire un qualcosa di squisitamente sano, utile e futuribile?"



"Questa domanda - incalza il movimento -, il cittadino è normale che se la ponga, dal momento che non riescono da decenni nemmeno a dare una rotatoria decente che risolva l’incrocio labirinto, quindi pericolosissimo, tra Via Salicchi, Borgo Giannotti, Via per Camaiore e Via Galileo Galilei, figuriamoci un'opera così importante".



"Non serve aggiungere altro - conclude il movimento -, riflettete gente riflettete, ma intanto, se vogliamo essere grandi ed efficienti risolviamo almeno questo problemino di poco conto. Magari anche senza fretta, un anno potrà bastarvi o ce ne vorranno 20/30 a spese dei cittadini se restate voi centro-sinistra a governare questa provincia".