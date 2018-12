Politica



Bindocci (M5S): "Il dovere del sindaco era di essere al consiglio, non di fare rinfreschi"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:59

Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Bindocci, torna a criticare l'amministrazione comunale di Lucca dopo il consiglio comunale richiesto sulla sanità e dopo la convocazione per il brindisi di auguri a Palazzo Orsetti.



"Ieri il sindaco e la giunta - esordisce - hanno avuto l'idea ed il tempo per la sbicchierata di Natale a spese dei lucchesi, ma non per parlare di sanità e della salute due lucchesi. Quanto accaduto è di una gravità estrema, nel merito del tema che la maggioranza non vuole affrontare".



"Va detto - spiega Bindocci - che obiettivo del consiglio era dare voce ai lucchesi per far capire bene al sindaco ed alla amministrazione i problemi che i lucchesi hanno con la Asl e con l'ospedale. Non volevamo un incontro con la Asl. Le risposte della amministrazione sono dunque imbarazzanti fuori luogo. Forse era più coerente con il Natale pensare ai malati, che trangugiarsi di pasticcini".



"Si pone poi un problema di democrazia - attacca -, infatti non fare la seconda convocazione e non partecipare ai consigli nonostante precisi doveri previsti nell'ordinamento, impedisce alle minoranze di poter affrontare qualsiasi argomento nonostante la legge preveda che sia sufficiente un quinto dei consiglieri per fare un consiglio straordinario. Su tale tema ho scritto al prefetto, citando pareri del ministero e sentenze, ed aspetto una risposta, ho scritto anche al segretario comunale che ha riposto riconoscendo, sebbene in parte, la fondatezza di quanto contestato. Si dica anche che i diritti delle minoranze vengono calpestati anche nella programmazione dove la maggioranza, impone nella prossima settimana addirittura otto commissioni (tre della Commissione Lavori Pubblici!) e forse due consigli comunali in tre giorni lavorativi per una assoluta cialtroneria nella programmazione degli atti, ovviamente tale responsabilità è della giunta oltre che dei presidenti delle commissioni".



"Insomma - conclude - il problema è che a Lucca il consiglio è un mero strumento della maggioranza, ed i consiglieri imbarazzanti esecutori relegati al ruolo premitori di pulsanti. Gli auguri di Natale si vedono dai comportamenti non dalle parole dei bigliettini ed a Lucca la coerenza, l'onesta e l'impegno disinteressato per i cittadini non abitano certo nella maggioranza".