Borselli e Santini: "Mutigliano insicura di notte: servono luci intorno a scuole, parcheggi e strade"

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:28

"Siringhe usate trovate a sulla strada accanto alla scuola materna, preservativi e bottiglie rotte nel parcheggio della scuola media Massei. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Serena Borselli (Lucca in Movimento) e Remo Santini (SìAmoLucca).



"A Mutigliano ci sono tre scuole, l'Istituto Tecnico Agrario, la scuola media e la scuola materna - spiegano - a cui serve urgentemente una adeguata illuminazione pubblica in tutti gli edifici scolastici, nei parcheggi e nella strada. La zona, frequentata di giorno da bambini e ragazzi, la sera, calando nel buio profondo, diventa luogo invitante per tossicodipendenti e meta ambita per coppiette, purtroppo incivili gettando a terra i rifiuti".



Aggiungono i due esponenti delle liste civiche: "Più volte abbiamo sollecitato il problema all'assessore Marchini ma, il comune sembra non sentirci. Ringraziando le forze dell'ordine che vigilano costantemente la zona, sollecitiamo il sindaco Tambellini e la giunta a provvedere quanto prima a collocare un'adeguata illuminazione per porre fine a questo degrado, e inoltre a mettere in sicurezza i cittadini e le loro auto che, parcheggiate di fronte alle scuole, sono state troppe volte "visitate" dai ladri".