Bove: “Dobbiamo intervenire per garantire un servizio di tpl efficiente”

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:39

Ci sarà anche il Comune di Lucca, rappresentato dall'assessore Gabriele Bove, all'incontro di martedì prossimo, 11 dicembre, a Palazzo Ducale sull'efficienza del trasporto pubblico locale.

“Quotidianamente mi vengono segnalati disservizi sulle linee urbane ed extraurbane, soprattutto per quanto riguarda il trasporto degli studenti – spiega Bove – La competenza del Tpl è regionale e conosco molto bene i disagi che anche la stessa azienda, Ctt Nord, si trova ad affrontare, tra pochi mezzi, scarse risorse, scarsi investimenti, però è opportuno garantire ai nostri ragazzi, ai nostri cittadini un servizio efficiente, puntuale e in grado di rispondere alla domanda esistente. Siamo consapevoli della complessità del periodo, resa ancora più difficile dalla non risoluzione del contenzioso relativo alla gara: una situazione in parte tamponata dall'accordo "ponte", che però non risolve in modo strutturale i problemi. Occorre investire per nuovi mezzi e garantire una maggiore attenzione per risolvere velocemente i guasti dei mezzi più vecchi. È opportuno fare chiarezza, capire il perché delle segnalazioni e delle lamentele e intervenire per risolvere e contenere i disagi. C'è massima attenzione da parte dell'amministrazione comunale e anche per questo motivo parteciperò molto volentieri alla riunione di martedì prossimo”.