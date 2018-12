Politica



Carabinieri notificano avvisi a comparire ai consiglieri comunali di centrosinistra

venerdì, 28 dicembre 2018, 17:57

Una serie di inviti a comparire sono stati consegnati dai carabinieri ad altrettanti consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra che governa Lucca. La circostanza è stata confermata da alcuni diretti interessati a margine della commissione lavori pubblici, riunita per discutere ed approvare il piano triennale delle opere pubbliche. L'avvenuta notifica ha colto letteralmente di sorpresa gli esponenti dei partiti che sostengono il sindaco Tambellini anche perché, a quanto si apprende, non sarebbero tutti i consiglieri comunali di maggioranza ad avere ricevuto l'avviso a presentarsi per un colloquio con gli inquirenti. Il faccia a faccia tra i consiglieri e gli inquirenti stessi, dovrebbe avvenire nei giorni 3 o 4 gennaio. Ancora da chiarire i motivi degli inviti a comparire, e quindi l'ambito in cui i soggetti saranno ascoltati evidentemente come persone informate dei fatti. Ma nell'ambito di quale inchiesta?.notizia in aggiornamento