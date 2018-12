Politica



Centrodestra e liste civiche: "Sanità, sindaco e maggioranza tappano la bocca ai cittadini, hanno paura"

giovedì, 13 dicembre 2018, 15:19

"Il sindaco e la sua maggioranza vogliono tappare la bocca alle oltre 20 persone che si erano iscritte a parlare al consiglio comunale straordinario su situazione ospedale San Luca e altri servizi presenti sul territorio". Lo sostengono liste civiche e partiti di opposizione di centrodestra in una nota congiunta. "Stamani nella riunione dei capigruppo, prima ancora che si iniziasse la discussione su come organizzare la seduta, Bonturi ha annunciato ufficialmente che i consiglieri di centrosinistra non saranno presenti, facendo quindi mancare il numero legale - aggiungono i consiglieri comunali di opposizione -. Un affronto a tutti coloro che si erano iscritti a parlare, la stragrande maggioranza dei quali operatori del settore e cittadini interessati o investiti dai temi trattati. Un atto che non ha precedenti e sicuramente anti-democratico, da parte di chi si riempie la bocca di rispetto della regole. Non sono valse le assicurazioni fatte da parte nostra in questi giorni sulla necessità che gli interventi dei consiglieri comunali durante la seduta straordinaria potessero essere limitati al massimo, o addirittura non previsti proprio per dare voce totalmente agli esterni. Ancora una volta ci si è nascosti dietro al fatto che è vacante il posto di direttore generale dell'Asl Nord Ovest, e che il sindaco ha proposto che il consiglio si tenga a gennaio quando verrà nominato". L'opposizione pero' sottolinea come le questioni non fossero collegate. "Il consiglio comunale che abbiamo proposto e che è stato convocato (come prevede il regolamento) perchè abbiamo ottenuto le firme necessarie - conclude la nota - aveva e ha una valenza totalmente diversa: ascoltare tutti gli attori della realtà sanitaria lucchese e della Piana e le loro proposte di miglioramento dei servizi e del settore. Tutta un'altra cosa, quindi, rispetto ad una seduta sull'ascolto dei progetti dell'Asl Nord Ovest, necessaria ma che si basa su presupposti totalmente differenti. Ormai è chiaro: il sindaco e la sua maggioranza hanno paura di confrontarsi con i cittadini. Martedì 18 alle 21 noi invece saremo regolarmente presenti".