Politica



Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi): "Frustrante come cittadini che non sia stato concesso un consiglio comunale aperto sulla sanità"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:38

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) si rammaricano che l'ultimo consiglio comunale che aveva come tema portante la sanità non sia stato aperto ai cittadini.



"Troviamo profondamente frustrante come cittadini che non sia stato concesso un Consiglio Comunale aperto su un tema di fondamentale importanza come la Sanità, accampando la scusa della non ancora avvenuta nomina del Direttore Generale di Area Vasta - si legge nella nota -. Crediamo che il normale processo democratico debba essere fluido e senza "intoppi" . Non devono esistere ragioni per i rappresentanti politici per evitare di rispondere alle richieste dei cittadini. Per sottrarsi al confronto.



E dobbiamo stigmatizzare anche i termini usati dai consiglieri comunali che si permettono di definire "scombiccherate" le istanze evidenziate sui problemi sanitari del nostro territorio. Non le conoscono o le valutano con ingiustificata leggerezza. Dovrebbero "sentirle" come loro. Tanto più che si tratta di problematiche non certo circoscritte alla nostra Area - prosegue la nota -. Ma di problematiche che meriterebbero riflessioni da parte di tutte le forze politiche , sociali, sindacali e territoriali a livello regionale. Vorremmo immaginarli tutti intorno a un unico tavolo. Da parte nostra, dopo essere stati per tutta la settimana tra la gente, a raccogliere voci e racconti di vissuti personali non possiamo che ribadire con forza le criticità fondamentali di cui ci occupiamo da anni e che da anni i comitati espongono senza ottenere risposte.



E ancora una volta dobbiamo evidenziare in primis il problema dei posti letto. E' ormai accertato che al S.Luca mancano. Ma il nostro Sindaco ci invita a non focalizzarci su questo "aspetto"... Mentre sappiamo che al Pronto Soccorso si allungano i tempi, in attesa che si liberi il posto letto. E sappiamo che si fanno dimissioni anche di notte ...



Campo di Marte non serve ??? Ne siamo sicuri ?" conclude la nota dei Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi).