Politica



Consiglio: approvate delibere su Pums, Lucca Holding e scuola di Arsina

mercoledì, 12 dicembre 2018, 08:46

di eliseo biancalana

Approvate dall'aula di Palazzo Santini le controdeduzioni dell'amministrazioni comunale alle osservazioni presentate al Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Nella stessa seduta è stato anche dato il via libera all'acquisizione al patrimonio comunale del terreno dove sorgeva la scuola comunale di Arsina e sono state pure approvate alcune modifiche allo statuto di Lucca Holding.

Sono state 19 le osservazioni presentate al Pums (alcune articolate in più punti). Delle varie proposte dei cittadini, il comune ha accolto l'estensione della "bicipolitana" da Pontetto a Santa Maria del Giudice e da Pontetetto a Guamo. Approvata anche l'osservazione di Palazzo Ducale, che chiedeva di mettere in sintonia il Pums comunale con quello provinciale. Ma nel complesso la maggior parte dei suggerimenti arrivati a Palazzo Orsetti sono stati respinti dall'amministrazione comunale, spesso perché non ritenuti attinenti con le finalità del piano per la mobilità sostenibile. Tra le proposte bocciate anche quelle presentate da Legambiente e da Vivere il centro storico. Il consiglio comunale ha comunque approvato un ordine del giorno che impegna l'amministrazione a tenere in considerazione anche le osservazioni non accolte nell'elaborazione di successivi strumenti di pianificazione.

Il dibattito politico sul Pums ha visto le minoranze attaccare il modo in cui è stato elaborato il documento. Gli interventi di Massimiliano Bindocci (M5S), Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) e Fabio Barsanti (CasaPound) hanno rilevato una carenza di partecipazione della cittadinanza all'elaborazione del piano, accusa respinta dall'assessore alla mobilità Gabriele Bove, che ha rivendicato di aver organizzato diverse assemblee pubbliche. Dalle opposizioni non sono mancate anche critiche al merito del documento, ma con accenti diversi. Nicola Bucchignani (Fratelli d'Italia) e Simona Testaferrata (Forza Italia) hanno preso le distanze dal consigliere Di Vito, che si è detto a favore della proposta di Vivere il centro storico di estendere l'area ZTL a tutto il centro città. Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha invece chiesto maggiore attenzione al tema dell'educazione alla sicurezza stradale.

Non ha invece suscitato particolari opposizioni l'acquisizione del terreno di Arsina su cui sorge un immobile comunale un tempo sede di una scuola elementare. Il comune comprerà il terreno per 20mila euro dall'Istituto per il sostentamento del clero, con l'obiettivo di mettere l'immobile a disposizione della comunità locale. Visibilmente soddisfatti per la decisione i rappresentanti del Comitato di Arsina presenti alla seduta. Approvate anche alcune modifiche allo statuto di Lucca Holding, che consentiranno alla società controllata del comune di rilasciare fideiussioni a favore di Lucca Holding e Servizi, una misura resa necessaria dalla recente scissione asimmetrica di Gesam. Via libera anche al riconoscimento di un debito fuori bilancio di 3mila euro verso le poste. Su quest'ultima pratica Bindocci (M5S) ha sollevato dubbi di legittimità e ha annunciato che valuterà se presentare un esposto alla Corte dei conti.