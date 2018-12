Politica



Consiglio, novità su Irpef, Tasi e Imu

venerdì, 21 dicembre 2018, 09:03

di eliseo biancalana

Sarà stato per il carattere molto tecnico dei provvedimenti o per le numerose assenze (per vari motivi) nelle file delle minoranze. O forse sarà stato il clima natalizio. Comunque sia, in meno di due ore il consiglio comunale ha approvato ben cinque delibere, fatto insolito per Palazzo Santini. Entrando nel merito, le principali novità per i cittadini arrivano sul fronte fiscale: è stata infatti azzerata la Tasi, mentre sono state riviste le aliquote Imu e l'applicazione della addizionale comunale Irpef. Approvate anche delibere su turismo, contabilità comunale e partecipate.

La notizia più interessante per i contribuenti viene sul fronte dell'addizionale Irpef. Anzitutto sale la soglia di esenzione, che passa da14mila euro a 14mila e 500 euro, aumentando così la platea di beneficiari. Inoltre vengono riviste le aliquote, nel seguente modo: si riduce quella del primo scaglione allo 0,58 per cento mentre aumentano quelle degli scaglioni da 28mila a 55mila euro e da 55mila a 75mila, portandole rispettivamente allo 0,74 per cento e allo 0,79 per cento. La proposta di delibera è passata con 20 voti favorevoli e un astenuto. "Circa 850 contribuenti, non avranno più nessun tipo di posizione – ha commentato l'esito del voto il vice sindaco Giovanni Lemucchi – e tutti i contribuenti fino a 28 mila avranno dei benefici. In questa fascia c'è l'80 per cento dei contribuenti lucchesi".

Per quanto invece riguarda l'Imposta unica comunale (Iuc), il consiglio ha dato il via libera all'azzeramento del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), che comunque era rimasta solo sugli immobili signorili e su quelli usati da banche e assicurazioni. Le relative aliquote sono recuperate nell'ambito dell'Imposta municipale propria (Imu). Nel dettaglio, per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non rientranti nell'esenzione, si prevede l'aliquota del 6 per mille, che ingloba la precedente aliquota Tasi dell'1 per mille, al netto della maggiorazione dello 0,8 per mille che non è applicabile nel 2019; per i fabbricati D/5 non è più prevista una aliquota specifica, rientrando essi sotto l'aliquota generale del 10,6 per mille, inglobando in tal modo la precedente aliquota Tasi del 2,5 per mille, senza la maggiorazione dello 0,8 per mille. Per il resto sono confermate aliquote e agevolazioni dell'anno scorso. La delibera è passata con 18 voti favorevoli e 4 contrari. "Per l'Imu c'è uno snellimento burocratico: a parità di gettito la Tasi sparisce" ha commentato Lemucchi. Critico il giudizio di Forza Italia. "Hanno confermato l'aliquota precedente che era già ai livelli massimi previsti dalla normativa vigente. Quindi noi non possiamo essere d'accordo con una tassazione che va a colpire i cittadini in maniera pesante in un momento difficoltà economica generale" ha detto il capogruppo azzurro Marco Martinelli.

Il consiglio ha anche approvato a maggioranza la rendicontazione della revisione straordinaria delle partecipazioni e il nuovo regolamento di contabilità comunale. Sul fronte del turismo, via libera allo schema di convenzione tra i comuni della Piana di Lucca per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, che vede l'ente capoluogo come capofila. A fine della seduta, il sindaco Alessandro Tambellini è tornato sul tema della sanità, confermando l'intenzione di convocare un consiglio sul San Luca una volta che l'Usl avrà deciso se nominare un nuovo direttore generale o se prolungare l'attuale. Ma intanto la seduta ha visto l'assenza dei consiglieri delle liste civiche SìAmo Lucca e Lucca in Movimento, che hanno voluto protestare per l'assenza del centrosinistra al consiglio straordinario sul San Luca convocato dall'opposizione martedì scorso. Una forma di protesta a cui non hanno aderito gli altri gruppi di minoranza. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lei Lucca e Movimento 5 Stelle hanno partecipato alla seduta, mentre i capigruppo di Lega e CasaPound hanno fatto sapere di essere stati assenti per altre ragioni.