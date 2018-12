Politica



Consiglio sul San Luca, la maggioranza vuole farlo il prossimo anno

venerdì, 7 dicembre 2018, 16:41

PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini intervengono per chiedere che il consiglio straordinario aperto sul San Luca, richiesto dalle opposizioni, si tenga dopo la nomina del nuovo direttore generale dell'Asl, quindi ad anno nuovo. Al momento il consiglio sul San Luca risulta convocato per il prossimo 18 dicembre.

"La questione della salute è fondamentale per la Città: e su questa tutti, maggioranza e minoranza, siamo interessati e sensibili, indipendentemente dalle posizioni politiche - scrivono -. Riteniamo infatti prioritario mantenere alta l'attenzione e il livello del dibattito cittadino sui temi legati alla sanità, che in questo momento sta attraversando un momento di crisi generale. Per questo accogliamo positivamente la proposta avanzata dai gruppi di minoranza, relativa a

un Consiglio comunale monotematico sul tema e aperto agli interventi dei diversi portatori di interesse della Città. Quello che però va evitato, perché inefficace e addirittura negativo, è che questa discussione scada nel puro scontro ideologico e nel gioco delle parti, tra maggioranza ed opposizione; il confronto in Consiglio deve invece rappresentare un'opportunità, vera, per affrontare in modo serio un problema a cui tutti teniamo".



"Ci sono alcune condizioni minime - proseguono -, affinché il dibattito in Consiglio comunale sia davvero proficuo, e riesca a non limitarsi ad uno scontro politico strumentale tra maggioranza ed opposizione. Una di queste è che sia presente, come naturale e principale interlocutore, il rappresentante del soggetto che sul territorio si occupa di salute e prevenzione: vale a dire il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest; dal quale dipendono molte delle scelte sanitarie, e le relative ricadute sulle comunità locali".



"Oggi - continuano - tale direttore non c'è: perché verrà nominato entro gennaio 2019. È per questo che, pur ribadendo la massima disponibilità a realizzare nel più breve tempo possibile il confronto pubblico in Consiglio sulla sanità lucchese, sottolineiamo con forza che questo dovrà tenersi nelle prossime settimane, non appena il direttore sarà nominato; e potrà quindi essere invitato nella seduta di confronto con noi amministratori e coi soggetti (associazioni, rappresentanti dei cittadini e delle categorie, comitati, etc) che vorranno partecipare al

Consiglio, che sarà aperto al contributo di tutti".



"L'obiettivo del Consiglio (e su questo crediamo di essere tutti d'accordo) dovrà infatti essere utile recepire proposte e osservazioni, finalizzate a consolidare e migliorare una collaborazione fattiva con la ASL. Per queste ragioni - concludono -, siamo naturalmente d'accordo nel prevedere il Consiglio comunale sulla sanità, nella modalità aperta alla cittadinanza; pertanto intendiamo richiedere questo Consiglio Comunale all'inizio del nuovo anno, permettendo così di invitare il nuovo Direttore Generale dell'ASL. In questo modo, eviteremo che il dibattito in Consiglio comunale rischi di limitarsi solo ad un piccolo momento di sterile e strumentale scontro politico, che certo non interessa alla Città e al quale non intendiamo partecipare".