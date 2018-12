Politica



Consiglio sul San Luca, scontro alla capigruppo: la maggioranza conferma che non ci sarà

giovedì, 13 dicembre 2018, 12:46

di eliseo biancalana

A Palazzo Santini è ormai scontro aperto sul consiglio comunale straordinario sulla sanità richiesto dalle minoranze. Stamani, durante la riunione dei capigruppo, la maggioranza di centrosinistra ha confermato l'intenzione di non partecipare alla seduta convocata per il 18 dicembre. Ne è seguito un concitato e aspro confronto.

Il consiglio comunale straordinario sulla situazione dell'ospedale San Luca è stato convocato, su richiesta dei consiglieri di minoranza, per martedì 18 dicembre. Si tratta di un consiglio comunale aperto agli interventi esterni dei cittadini che hanno presentato domanda entro il 12 dicembre. Stamani, durante la riunione della capigruppo, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha comunicato che sono arrivate a Palazzo Santini ben 25 richieste di intervento. Ma Renato Bonturi (PD), a nome della maggioranza, ha confermato la contrarietà del centrosinistra a partecipare a un consiglio sull'Ospedale San Luca prima che sia entrato in carica il nuovo direttore generale dell'USL Toscana Nord Ovest, che dovrebbe essere nominato ad anno nuovo. Una posizione già affermata sulla stampa dal sindaco Alessandro Tambellini, che si era detto anche pronto a convocare lui stesso un consiglio sull'ospedale una volta entrato in carica il nuovo direttore. Alla dichiarazione di Bonturi è seguito un duro intervento di Massimiliano Bindocci (M5S), che ha successivamente abbandonato la riunione per protesta. Marco Martinelli (Forza Italia) ha suggerito come mediazione che durante il consiglio del 18 parlino solo gli esterni, senza dibattito politico, ma la proposta non è stata accolta dalla maggioranza.

Se confermata, la non partecipazione della maggioranza dei consiglieri al consiglio del 18 dicembre ne determinerà il fallimento, perché farà mancare il numero legale senza il quale è impossibile tenere la seduta.