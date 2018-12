Politica



Consiglio sulla sanità, Barsanti (CasaPound): "La sinistra usa il Consiglio come fosse cosa sua"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 16:08

CasaPound attacca la maggioranza, e con il suo consigliere Fabio Barsanti giudica gravissima la decisione di aver disertato l'aula per evitare di parlare di sanità a Lucca.

"L'atteggiamento della maggioranza è stato gravissimo - afferma Barsanti - e personalmente mi unisco alle parole del resto dell'opposizione, comprese quelle di chiedere un incontro al Prefetto. La sinistra lucchese concepisce il Consiglio comunale come fosse cosa sua; ieri sera è stato offeso il diritto delle opposizioni di veder convocare il Consiglio in seduta straordinaria con la firma di almeno sette consiglieri, come garantisce il Regolamento comunale. A poco servono le scuse e le motivazioni addotte: la verità è che sulla sanità la maggioranza è sfuggita al confronto".

"Come da prassi erano previsti interventi di esterni iscritti a parlare - continua il consigliere di CasaPound - ma il comportamento della maggioranza ha fatto sì che questi siano venuti per niente. Tra loro il Presidente dell'Ordine dei Medici, i Comitati Sanità e i sindacati, per un totale di ben venti interventi. Un fatto grave, che ha privato i lucchesi di una discussione sul presente e sul futuro non solo dell'ospedale San Luca, ma anche dell'ex Campo di Marte e di tutti i servizi sul territorio. Una pagina vergognosa e buia per il nostro Consiglio, che di fatto sconta una volontà ostruzionistica e vessatoria della maggioranza di centro sinistra nei confronti delle opposizioni".