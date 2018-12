Politica



Del Chiaro: sulle rsa Chiari e Santini hanno sparso affermazioni pesantissime e infondate

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:11

L'assessore al sociale Lucia Del Chiaro risponde, sulla questione residenze sanitarie assistite, a Marco Chiari di Fratelli d'Italia e al capogruppo dell'opposizione Remo Santini:

Le affermazioni lanciate in più occasioni da Marco Chiari e Fratelli d'Italia contro le residenze sanitarie assistite Pia Casa e Monte San Quirico, gestite dalla cooperativa Pro.ges, dove l'amministrazione non effettuerebbe adeguati controlli, sono pesantissime e infondate. Prive di fondamento anche le affermazioni di Remo Santini sulla possibilità di iscrizione ad un corso annuale professionalizzante che sarebbe a carico dei lavoratori, infatti questa opportunità sarà sostenuta anche dal Comune con proprie risorse come sancito dall'accordo sindacale sottoscritto in prefettura.

Ricordo che la competenza dei controlli su queste strutture è della Commissione Multidisciplinare di Vigilanza e Controllo della Azienda USL. Quest'ultima è l'unico organismo che può valutare - e se del caso segnalare ai fini del ristabilimento delle condizioni operative - la qualità dei servizi prestati in ragione dei parametri di legge. Detto questo, come assessora al sociale, ho potuto verificare come il controllo dei Servizi Sociali comunali sul contratto che disciplina la concessione della gestione globale per le residenze sanitarie assistite sia effettuato con regolarità e sempre a sorpresa. A tale fine viene utilizzata una specifica check list che, oltre alla verifica degli adempimenti previsti dal contratto riguarda anche la permanenza dei requisiti verificati autonomamente dalla Commissione Multidisciplinare.

Ad oggi, sia dai controlli effettuati dal servizio che da quelli condotti dalla Commissione Multidisciplinare della USL, non sono emersi rilievi significativi sulla conduzione dei servizi, sia sul piano organizzativo e di dotazione del personale che sulla presa in carico dell'ospite. A questo deve aggiungersi che, fin dall'origine del rapporto, oltre ai controlli richiamati, l'ufficio ha istituito una prassi di relazioni - costantemente seguita - con le direzioni della RSA Pia Casa e della RSA Monte San Quirico e con la responsabile del contratto di Pro.ges - per un monitoraggio delle criticità che emergono quotidianamente e che spesso riguardano singoli ospiti, laddove fondamentale diviene l'apporto garantito dai colleghi del servizio sociale professionale. L'amministrazione tiene comunque in considerazione le segnalazioni di tutti i cittadini e Pro.ges ha già avviato le procedure per eleggere, all'interno delle due RSA, l'Organismo di rappresentanza delle famiglie che costituirà un ulteriore e significativo tassello della rete dei controlli sul sistema.

Riguardo asserite carenze del servizio di assistenza infermieristica si fa presente come dal luglio 2018 sia Monte S. Quirico che Pia Casa possono contare sulla presenza notturna dell'infermiere: e questo nonostante che sia i parametri regionali che il contratto di concessione non la prevedessero. Ciò è stato possibile proprio nel contesto di quella prassi di relazioni cui si faceva riferimento che è divenuta anche il naturale veicolo delle soluzioni di possibile miglioramento dei servizi. Tra l'altro è necessario sapere che i report sulle presenze giornaliere degli ospiti e il numero e gli orari effettuati dagli operatori impiegati giornalmente nel servizio, sono acquisiti e verificati mensilmente proprio dalla Azienda USL ai fini di controllare il rispetto dei parametri. Ebbene, fin qui, non sono stati segnalati rilievi di sorta.

Tutto ciò, a fronte del numero degli ospiti, degli inserimenti nel frattempo intervenuti nelle due strutture, della circostanza che la quasi totalità degli ospiti di Villa S. Maria abbia liberamente deciso di aderire alla opzione preferenziale offerta dall'amministrazione comunale verso le due rsa di Monte S. Quirico e Pia Casa, fa ritenere assolutamente meno che fisiologico il dato. Il concessionario gestore, se lo riterrà, potrà chiedere conto delle gravi affermazioni sparse con una leggerezza sconsiderata.