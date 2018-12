Politica



FdI: "Lavori in piazza Napoleone, si risponda alle nostre perplessità"

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:11

"I lucchesi non si sono certo dimenticati di aver speso 600 mila euro per i lavori pubblici eseguiti con superficialità in piazza Napoleone e noi non dimentichiamo di aver posto delle domande a riguardo all'amministrazione comunale che non ci ha dato risposta" lo scrive Fratelli d'Italia Lucca.

"Paradosso dei paradossi in questi giorni la stessa ditta, si presume, che ha eseguito quegli interventi sta mettendo le cosiddette 'toppe' – prosegue FdI – ci chiediamo dunque se il comune abbia già pagato i precedenti lavori e se si sia rivalso contro l'azienda per come furono eseguiti o se 'siamo tutti amici e adesso sistemiamo tutto'. Tra le risposte non date da sindaco, assessore e uffici comunali ci sono quelle riguardanti l'ufficio che ha dato il nullaosta ai collaudi: chi se ne è occupato? Si ritiene che abbia fatto bene il proprio lavoro? Sono state seguite le migliorie che la ditta presentò e che le fece vincere la gara di appalto? Ricordiamo che in tale gara per le migliorie presentate l'azienda ebbe il punteggio più alto, ciò che le fece vincere l'appalto stesso escludendo di fatto le altre. Quello che meraviglia maggiormente che sia stata una ditta locale a vincere la gara e proprio per questo, visto che rappresentava la sua città, avrebbe dovuto eseguire i lavori con attenzione ancora maggiore. Non esistono giustificazioni a tale comportamento e riteniamo che il comune ne sia responsabile in solido".

"Su questa vicenda – chiude Fratelli d'Italia – non transigiamo e pretendiamo quantomeno una nota dell'assessore o del sindaco stesso che possa dare risposta alle nostre lecite perplessità. Abbiamo già pronta un'interrogazione in merito da presentare in consiglio comunale e siamo intenzionati a rivolgerci a breve agli organi competenti, qualora il comune continuasse a tacere. FdI rispetta i cittadini e per questo vuole che questi abbiano le risposte che spettano loro, spiace constatare che il 'sindaco di tutti' pensi di poter fare silenzio su un tale sperpero di soldi pubblici".