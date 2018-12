FdI: "Lavori Piazza Napoleone, chiediamo trasparenza"

Altri articoli in Politica

sabato, 1 dicembre 2018, 13:18

Riunione convocata a Palazzo Orsetti per lunedì 3 dicembre dal sindaco Alessandro Tambellini con i parlamentari e gli amministratori locali per fare il punto della situazione sull'iter degli assi viari

sabato, 1 dicembre 2018, 10:19

Il Partito Democratico territoriale di Lucca nella direzione del 30 novembre ha ribadito la propria posizione in merito al progetto per la realizzazione del nuovo sistema tangenziale. E' stato riaffermato che l'opera è fondamentale per tutto il territorio lucchese ed è quindi necessario giungere alla conclusione del percorso amministrativo per...

venerdì, 30 novembre 2018, 15:37

Durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni urbanistica e lavori pubblici, è iniziato l'esame delle controdeduzioni dell'amministrazione comunale alle osservazioni presentate al Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums)

venerdì, 30 novembre 2018, 14:06

A chiederselo sono i consiglieri comunali di opposizione (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento)

giovedì, 29 novembre 2018, 17:15

"L'attacco nei confronti dei due consiglieri Renato Bonturi e Cristina Petretti da parte del consigliere Alessandro di Vito, così come comparso sulla stampa ieri ha una sua intrinseca gravità non per i contenuti tecnici e politici che lo hanno contraddistinto ma per il modo con cui essi sono stati convalidati...

giovedì, 29 novembre 2018, 16:46

"La pista ciclabile di via dei Paladini ad Antraccoli va sensibilmente migliorata, anche per questo motivo è necessario che i lavori ripartano al più presto, come recentemente promesso dal Comune di Capannori, capofila dell'intervento che dovrebbe collegare i due territori limitrofi, progettato e realizzato sotto la sua responsabilità".