Politica



Il centrosinistra fa fallire il consiglio sul San Luca, ira delle opposizioni

martedì, 18 dicembre 2018, 22:49

di eliseo biancalana

Solo 13 consiglieri comunali. Troppo pochi per far partire il consiglio comunale straordinario aperto sull'ospedale San Luca che era stato convocato su richiesta delle minoranze. La maggioranza, come annunciato, ha così fatto fallire la seduta, provocando le ire delle opposizioni, che ora pensano di rivolgersi al prefetto.

Era un esito per certi versi atteso. Già nelle scorse settimane il sindaco Alessandro Tambellini e i capigruppo della maggioranza avevano dichiarato che non si sarebbero presentati, facendo mancare il numero legale e quindi rendendo impossibile la seduta. Il primo cittadino si è impegnato a convocare lui stesso un consiglio sulla sanità ma solo dopo la nomina del nuovo direttore generale della Usl Toscana Nord Ovest, quindi ad anno nuovo. Un atteggiamento sempre contestato dai consiglieri delle opposizioni, alcuni dei quali dicono ora di aver sperato fino all'ultimo in un ripensamento della maggioranza o perlomeno che qualche consigliere del centrosinistra si presentasse consentendo di raggiungere il numero legale di 17 consiglieri. Ma così non è stato. In aula si sono presentati solo i gruppi di minoranza: SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, CasaPound, Movimento 5 Stelle e Lei Lucca. In tutto 12 consiglieri. Presente ovviamente anche il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, che ha aperto come di consueto la seduta e poi, constatata la mancanza del numero legale, non ha potuto far altro che scioglierla.

"Un atto gravissimo – ha subito commentato Giovanni Minniti (Lega) –, il sindaco tappa la bocca al consiglio". E i consiglieri di opposizione la bocca se la sono tappata letteralmente, mettendosi simbolicamente un cerotto sulle labbra per protesta. Massimiliano Bindocci (M5S) ha annunciato che chiederà l'intervento urgente del prefetto. "Nel consiglio comunale del comune di Lucca si sta verificando, a mio parere, un episodio molto grave che contrasta con i principi della democrazia rappresentativa e con i valori costituzionali, oltre che con le norme vigenti e con lo statuto del comune" ha scritto il capogruppo pentastellato in una nota diffusa dopo la seduta. "La cosa è grave – ha spiegato Fabio Barsanti (CasaPound) – perché il regolamento comunale dà il diritto alle minoranze di chiedere un consiglio straordinario". Duro anche il giudizio delle liste civiche di Remo Santini. "Oggi si è spenta la luce della democrazia" ha infatti detto Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca). "La maggioranza stasera ha calato la maschera mostrando il suo vero volto – è l'affondo di Marco Martinelli (Forza Italia) –: dei cittadini lucchesi non vi è alcun interesse".

Non c'erano solo i consiglieri comunali delle minoranze nell'aula di Palazzo Santini. Oltre 20 interventi esterni erano infatti in programma. Tra di loro alcuni politici, come la consigliera regionale Elisa Montemagni (Lega), che a fine seduta ha organizzato una diretta Facebook con i consiglieri del centrodestra per denunciare l'atteggiamento della maggioranza. A iscriversi a parlare erano stati anche personalità del mondo della medicina e della sanità lucchese. Delusi per il fallimento della seduta i comitati sanità. "Avremmo colto questa occasione per portare le aspettative dei cittadini – hanno spiegato Armida De Santis e Gabriella Bertani –. Come liberi cittadini siamo venuti, per impegno e responsabilità, ma non sono stati rispettati gli impegni".

"Ho cercato di fare mediazioni fino all'ultimo, conservando un ruolo equidistante – ha detto a fine seduta il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini –, ma non c'è stata possibilità".