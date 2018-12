Politica



Il sindaco ha ricevuto a Palazzo Orsetti l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America e il console generale

mercoledì, 12 dicembre 2018, 16:31

Il sindaco Alessandro Tambellini ha accolto questa mattina a Palazzo Orsetti l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America Lewis Michael Eisenberg in visita alla città di Lucca accompagnato dal console generale USA a Firenze Benjamin V. Wohlauer. Il sindaco ha condotto l'ambasciatore in una veloce visita alle sale monumentali di Palazzo Orsetti in cui ha illustrato brevemente la storia della città e dell'edificio.

Primo cittadino e ambasciatore hanno avuto colloquio molto cordiale, Tambellini ha descritto le principali caratteristiche del territorio e ha ricordato le lunghe relazioni che legano Lucca agli USA in particolare l'emigrazione lucchese, la cultura con le opere di Puccini che debuttarono a New York, gli intensi scambi economici odierni con le eccellenze industriali del territorio Lucchese. Eisenberg ha chiesto un ragguaglio su come la città abbia affrontato i problemi dell'immigrazione. Tambellini ha spiegato come l'amministrazione, mossa dai valori della solidarietà umanitaria, abbia tenuto fede agli accordi Anci, secondo un modello virtuoso, dislocando sul territorio piccoli gruppi adeguatamente seguiti. Entrambi hanno concordato sulla necessità affrontare questo problema con la più ampia collaborazione internazionale, intervenendo sui fattori geopolitici che determinano i grandi fenomeni migratori. Lo scambio di regali è stato l'occasione per approfondire ulteriormente alcuni temi: il sindaco, oltre a un volume sulle ville lucchesi, ha infatti consegnato ad Eisenberg una grande mappa del territorio di Lucca sulla quale ha avuto modo di indicare all'ambasciatore dove passasse la linea Gotica: sono stati così ricordati il sacrificio di tanti giovani statunitensi nella liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista e i militari della 92esima Divisione “Buffalo” che contribuirono alla liberazione della città il 5 settembre del 1944.

Erano presenti all'incontro l'assessore Valentina Mercanti, il presidente del Teatro del Giglio Gianni Del Carlo, la presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, Mario Pardini di Lucca Crea srl i rappresentanti della Fondazione Puccini, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio.