Politica



La dittatura del Pud in consiglio comunale: Bindocci buttato fuori per una parolaccia

giovedì, 27 dicembre 2018, 23:34

Spiacevole episodio durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Durante la discussione della proposta di delibera per l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2019 del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha fatto allontanare dall'aula il consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) per aver pronunciato una parolaccia. "Parlo quanto c...o mi pare" aveva detto il consigliere.

"Oggi ho preso la mia prima espulsione dal consiglio comunale in perfetto stile antidemocratico - ha commentato la vicenda con una nota il consigliere pentastellato -. Si parlava della gestione assurda della società dei rifiuti (tra l'altro servizio caro, personale in stato di agitazione e spese folli tra sede e nuovi bidoni urbani). E poi si sarebbe parlato di spese di rappresentanza (dove qualcuno vuole poter offrire pranzo e cena a spese di tutti con regole generiche e poco chiare)... Espulso perché provocato dai mormorii della maggioranza, ho detto la parola più diffusa in Italia nell'italiano parlato. Dittatura e censura del piccolo potere locale che vuole zittire chi vuole dire qualche verità!!!"