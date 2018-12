La giunta approva i nuovi indirizzi per l'accesso ai beni comuni

Altri articoli in Politica

sabato, 22 dicembre 2018, 09:40

Durante il consiglio provinciale di ieri, a Palazzo Ducale a Lucca, la minoranza "Alternativa Civica Centro Destra" ha abbandonato l'aula per la mancanza del deposito degli atti da votare in consiglio

venerdì, 21 dicembre 2018, 17:11

Lucca piena di luci, di calore e di voglia di stare insieme: ecco come appare il nostro territorio in questi giorni di festa ed è facile riscontrare questa atmosfera passeggiando per il centro o nei paesi, con gli alberi illuminati, le vetrine addobbate, le luminarie che quest'anno esprimono ancora di...

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:11

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sulla rimodulazione delle aliquote fiscali IUC e sulle addizionali IRPEF deliberate dal consiglio comunale di ieri sera esprimendo un giudizio fortemente critico

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:08

"Anziché promettere di incatenarsi al Ministero se salterà il raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia (e se lo facesse non potremmo essere che contenti anche se dubitiamo ne abbia il coraggio) il sindaco dovrebbe invece impegnarsi per risolvere subito le emergenze quotidiane del territorio legate al traffico".

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:19

Per Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl è necessario, prima di tutto, che la conferenza dei sindaci, da Altopascio a Lucca passando per Villa Basilica, si interessi e approfondisca l'argomento sanità che riguarda tutti i cittadini

venerdì, 21 dicembre 2018, 09:03

Le principali novità per i cittadini arrivano sul fronte fiscale: è stata infatti azzerata la Tasi, mentre sono state riviste le aliquote Imu e l'applicazione della addizionale comunale Irpef. Approvate anche delibere su turismo, contabilità comunale e partecipate