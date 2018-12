Politica



L'amministrazione risponde a Fratelli d'Italia: "La somma di 600 mila euro non è solo per la sistemazione di piazza Napoleone"

giovedì, 27 dicembre 2018, 16:26

Sui lavori in piazza Napoleone l'amministrazione comunale, rispondendo ad una nota di Fratelli d'Italia, puntualizza che "la somma di 600 mila euro non è stata spesa per la sistemazione di questa sola piazza, ma anche per la riqualificazione totale di piazza del Collegio e piazza Bernardini: interventi importanti per la città nel suo complesso, che sono stati realizzati senza alcun prelievo dal bilancio comunale, bensì attraverso un finanziamento regionale su uno specifico progetto redatto dal Comune.

Nello specifico di piazza Napoleone - si legge nella nota del comune - , i lavori al selciato hanno rispettato la durata contrattuale prevista, nonostante i ritrovamenti archeologici e i necessari rilievi. Per quanto riguarda invece le criticità riscontrate sulla stabilità di alcune pietre, l’ufficio dei lavori pubblici le ha rilevate e immediatamente segnalate alla ditta con una nota del 19 ottobre di quest'anno. La ditta, in base alle indicazioni dell’ufficio, ha proceduto a fare una serie di indagini e prove meccaniche sulla pavimentazione.

Queste indagini sono tuttora in corso e, una volta che saranno terminate le manifestazioni presenti in piazza Napoleone per le festività natalizie, saranno effettuati tutti gli interventi necessari. Proprio per questo, dal momento che sono in corso i controlli, gli uffici non hanno ancora redatto nessun certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del collaudo amministrativo".

Infine, in merito alle migliorie proposte nella gara d'appalto, l'amministrazione comunale precisa che "sono state effettivamente eseguite e che consistevano principalmente nell'aumento dello spessore della soletta in calcestruzzo da 10 a 15 centimetri (con incremento anche dell’armatura) e nell'aumento dello spessore delle bitumature di sottofondo e dell’asfalto natura delle piazze".