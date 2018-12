Politica



Le opposizioni: "Sindaco e maggioranza arroganti, chiederemo un incontro al Prefetto"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:17

"Il sindaco e i consiglieri comunali della maggioranza di centrosinistra hanno avuto paura del confronto con la città e disertato la seduta straordinaria sulla situazione ospedale San Luca e salute territoriale voluto dalle opposizioni, non garantendo il numero legale che avrebbe consentito di far parlare oltre 20 operatori della sanità che si erano iscritti per dare la loro testimonianza e il loro contributo. Hanno tappato la bocca ai cittadini: vergogna!". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di opposizione di centrodestra con i partiti e le liste civiche. "Chiederemo un incontro al Prefetto - aggiungono - perché quello che è andato in scena ieri sera un atto di arroganza senza precedenti. Si è spenta la luce della democrazia, e la maggioranza dimostra ancora una volta di non avere a cuore gli interessi dei lucchesi e di non rispettare coloro che avevano chiesto di intervenire, con la scusa che non è ancora stato nominato un direttore generale dell'Asl di cui peraltro già da giorni si sa il nome. Si trattava, invece, di fare una fotografia della situazione attuale, informando la giunta e la cittadinanza dei problemi vissuti da chi, in questo settore, ci lavora ogni giorno. Insomma, sindaco e consiglieri comunali di centrosinistra hanno gettato una volta per tutte la maschera". Al termine dell'appello, quando è stato chiaro che la seduta non si sarebbe potuta tenere a causa della mancanza del numero legale,alcuni consiglieri di opposizione si sono messi un cerotto sulla bocca per protesta.