Politica



Liste civiche: "Chiavi d'Oro, mettiamo a disposizione i soldi dei nostri gruppi consiliari per trovare soluzione"

mercoledì, 12 dicembre 2018, 17:55

"La chiusura del Centro Chiavi d'oro, decisa dal comitato di gestione della struttura a causa del guasto dell'impianto di riscaldamento, è l'ennesima prova dell'inefficienza di questa amministrazione. Che sollecitata da tempo a intervenire, non ha fatto nulla, costringendo di fatto allo stop dell'attività per gli anziani a causa del freddo". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Non vogliamo dilungarci sul dilettantismo di questa amministrazione comunale, e del fatto che non si riescano a risolvere nemmeno si per sè poco complicati - affermano i cinque esponenti delle liste civiche Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini, Enrico Torrini -. Al Comune chiediamo di mettere a disposizione una delle casermette delle Mura in questo momento vuote, oppure a chiedere al gestore di una delle casermette occupate di poter ospitare temporaneamente per l'inverno l'attività del Centro delle Chiavi d'Oro. Comunque, affinchè si trovi in tutte le maniere una soluzione, SìAmoLucca e Lucca in Movimento mettono a disposizione se ce ne fosse bisogno, i soldi del fondo istituzionale dei due gruppi consiliari, per un ammontare di qualche centinaio di euro, da impiegare nel caso di spese per il trasloco, oppure se fosse necessario reperire un'altra sede che abbia un affitto da pagare".