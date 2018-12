Politica



Lucca Civica: "Chiediamo la chiusura della circonvallazione ai mezzi pesanti"

martedì, 18 dicembre 2018, 09:02

L'associazione Lucca Civica, per voce del suo coordinatore Luciano Conti, interviene per chiede la chiusura della circonvallazione ai mezzi pesanti.



Lucca Civica è un'associazione politico-culturale, nata dopo le elezioni del 2012, che ha espresso la lista civica "Lucca Civica-Tambellini sindaco", confermata nel 2017 con cinque consiglieri comunali e due assessori. All'associazione sono iscritti, oltre ai rappresentanti istituzionali, soci e simpatizzanti.



"Il taglio dei fondi al raddoppio della ferrovia Lucca-Pescia - esordisce - è, decisamente, la goccia che fa traboccare il vaso. Il comune di Lucca, con una viabilità ancora ferma al Novecento, si trova a sopportare un carico insopportabile di traffico e mezzi pesanti. La circonvallazione è utilizzata come snodo per il transito di tir, con pesanti ricadute in termini di sicurezza stradale e pericoli per la salute dei cittadini. Inoltre, non è da trascurare la maggiore usura delle strade, il cui costo di manutenzione ricade sulle tasche dei residenti del comune di Lucca".

"L'incredibile vicenda del raddoppio della Lucca-Montecatini - incalza -, prima sospesa per il tratto Montecatini-Pescia, e adesso persino minacciata nel tratto Pescia-Lucca, si unisce al continuo procrastinare la realizzazione del Ponte sul Serchio, di fatto spostata al 2020. A peggiorare la situazione sono le costanti polemiche su un'altra infrastruttura indispensabile, ovvero gli assi viari, i cui lavori, se tutto va bene, non inizieranno prima del 2021. Francamente sorge, sempre più spesso, il dubbio che per qualcuno la scelta migliore sia lasciare tutto così com'è, dato che a rimetterci sono sempre i soliti".

"Di fronte a tutto questo - conclude - i lucchesi, solitamente moderati, hanno tutte le ragioni per arrabbiarsi, e adottare provvedimenti drastici. Se le opposizioni alle opere infrastrutturali persistono, Lucca Civica chiede al sindaco di Lucca la chiusura della circonvallazione ai mezzi pesanti. Solo così sarà chiaro che la pazienza di chi si è sobbarcato buona parte del peso del traffico nella piana di Lucca, è giunta a termine".